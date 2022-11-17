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«Росатом» ищет подрядчика для подготовки к работам по консервации хранилищ

  • 17/11/2022, 16:59
закупки Росатома
Максимальная цена контракта по закупке «Росатома» — 241 млн рублей.

Госкорпорация «Росатом» объявила аукцион на проведение подготовительных работ для будущей консервации двух пульпохранилищ с жидкими радиоактивными отходами (РАО), расположенных на территории «Сибирского химического комбината» (СХК, входит в «ТВЭЛ»). Об этом говорится в документации на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена закупки «Росатома» — 241 млн рублей.

Победителю аукциона нужно до конца 2023 года: вырубить деревья и кустарники на обваловке хранилищ, выкорчевать пни, смонтировать систему видеонаблюдения, соорудить контрольно-наблюдательные скважины, поставить материалы для консервации хранилищ: песок, песчано-гравийную смесь, щебень и глину.

Отметим, что подготовительные работы к консервации хранилища начались в 2021 году, ранее два тендера выигрывал сам СХК, но они были меньше, чем нынешний — на сумму 110 млн рублей и 52 млн рублей. До этого разрабатывались цифровые модели хранилищ, рассчитывалась оценка долговременной безопасности пунктов захоронения. Эти расчеты показали, что сооружение дополнительных инженерных барьеров безопасности при консервации объектов не только ограничит их радиационное воздействие на население и окружающую среду, но и позволит решить отдельные накопленные проблемы на площадке за счет размещения дополнительных объемов РАО в пульпохранилищах перед их консервацией, говорится в отчете работ за 2021 год по Федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года» (в ее рамках ведется финансирование работ, в том числе, по захоронению радиоактивных отходов).

Напомним, в 2021 году «Сибирский химический комбинат» завершил консервацию открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов — бассейнов Б-1 и Б-25. На работы затрачено около трех миллиардов рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что НЗХК (Входит в «ТВЭЛ». — Ред.) полностью прекратило передачу радиоактивных стоков на хвостохранилище и сократило объем образующихся отходов.

Фото с официальной страницы «Росатома» в «ВКонтакте»

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Рубрики : ЦУР Бизнес

Регионы: Томская область консервация хранилищ

Теги : экология радиоактивные отходы инвестиции


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