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«Росатом» планирует создать в Новосибирске Центр аддитивных технологий

  • 06/03/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
«Росатом» планирует создать в Новосибирске Центр аддитивных технологий
Он будет работать по заказам предприятий региона и готовить кадры для отрасли

В одном из вузов Новосибирска планируется создать центр аддитивных технологий. Исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий (Москва), советник президента АО «ТВЭЛ» (Входит в госкорпорацию «Росатом». — Ред.) Ольга Оспенникова сообщила об этом на пленарном заседании «Компоненты технологического суверенитета в промышленности» форума «МашЭкспо Сибирь-2025»

— Мы сейчас ведем переговоры с Новосибирским государственным техническим университетом. Думаю, что в ближайшее время постараемся выйти на создание такого центра в Новосибирской области, — подчеркнула Оспенникова.

По ее словам, сегодня аддитивные технологии являются серьезным драйвером развития промышленности.

— Создание центров аддитивных технологии общего доступа — очень интересный инструмент, который доказал свою эффективность. Мы работаем с регионами, выбираем один из ведущих вузов, на базе которого создаем центр. Он совмещает в себе несколько функций: готовит высококвалифицированные кадры и выполняет заказы для предприятий отрасли, — рассказала Ольга Оспенникова.

Она пояснила, почему важно совмещение таких функций. Эксперт отметила, что 3D-принтер — достаточно дорогая история. Не каждое предприятие может себе позволить его купить и обеспечить полную окупаемость оборудования при применении для собственных нужд.

— Когда центр размещается на базе университета, вуз может выполнять небольшие мелкосерийные заказы для предприятий региона, готовить специалистов, вести большую профориентационную работу. В Московской области у нас есть центр аддитивных технологий в детском саду, то есть ребята буквально с малых лет начинают привыкать мыслить аддитивными технологиями. Это очень важно для будущей подготовки специалистов, — подчеркнула она.

На данный момент в России существуют всего семь таких центров: в 2023 году открыты центры в Удмуртском государственном университете в Ижевске и в АНОО «Город детства» в подмосковном Красногорске, в 2024-м созданы ЦАТОД в Томском политехническом университете, Белгородском государственном университете, в АНОО «Город детства» в Химках, а также в Хабаровске, в марте 2025 года — в Самаре, говорится на сайте ассоциации. Сеть развивается в рамках бизнес-направления «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом». Проект ведет ООО «Русатом — аддитивные технологии».

По данным Ассоциации развития аддитивных технологий, мировой рынок аддитивных технологий по итогам 2024 года составлял около 27 млрд долларов. К 2033 году он должен вырасти до 97 млрд. Это один из самых быстрорастущих рынков в мире. При этом более 50% рынка за рубежом составляет рынок услуг аддитивного производства. В России согласно стратегии, утвержденной Минпромторгом РФ, к 2030 году рынок аддитивных технологий по инновационному сценарию должен составить 58 млрд рублей. Сегмент услуг при этом должен вырасти с нынешних 20% до 30%.

Аддитивные технологии и услуги востребованы в таких отраслях, как двигателестроение, энергетическое машиностроение, в авиационной и космической промышленности, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в атомной энергетике, в медицине и строительстве.

Ранее редакция сообщала о том, что «Росатом» планировал создать центр аддитивных технологий на базе НГТУ еще в 2021 году. 

Фото freepik,  автор:  vecstock, создано с помощью нейросети.

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Росатом НГТУ аддитивные технологии


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