Названа новая дата завершения строительства четвертого моста в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области принял доводы концессионера о продлении сроков строительства четвертого моста через Обь. Завершение строительства планируется на 6 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что ранее Группе «ВИС» не удавалось продлить срок строительства. На суде представители компании сообщили, что на 2025 год было перенесено выделение части финансирования объекта. В частности, софинансирование расходов концедента было распределено следующим образом: 737,3 млн рублей — на 2024 год, 1,2 млрд рублей — на 2025 год. Суд посчитал, что перенос значительной части финансирования капитальных затрат на строительство моста стал существенным условием для изменения сроков окончания стройки.

— Данное обстоятельство не могло быть предвидено сторонами в 2017 году при заключении концессионного соглашения, поскольку соответствующие распоряжения приняты в 2022 и 2023 годах, — говорится в решении суда.

Таким образом, решена одна из ключевых юридических проблем, возникших в рамках концессионного проекта. Это позволит концессионеру избежать штрафов и продолжить работы по строительству всей автодорожной инфраструктуры, предусмотренной соглашением.

На данный момент общая строительная готовность по всему проекту оценивается в 82,5%. При этом готовность моста составляет 98%, правобережной транспортной развязки — 95,4%, тоннеля под Транссибом — 90%, левобережной развязки — 73,3%, эстакады основного хода — 94,9%.

Ожидается, что в ближайшее время, после поступления финансирования на продолжение работ, будет мобилизован дополнительный персонал, что позволит открыть новые участки строительства.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, что повторные торги на ремонт Димитровского моста объявлены в Новосибирске. Начальная стоимость контракта выросла с 487 млн до 605 млн рублей.