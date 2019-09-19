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«Ростелеком» подписал два соглашения о сотрудничестве на форуме «Технопром» в Новосибирске

  • 19/09/2019, 16:30
«Ростелеком» во второй день работы VII Международного форума технологического развития «Технопром» заключил два стратегически важных соглашения, касающихся цифрового развития различных отраслей.

«Ростелеком» подписал два соглашения о сотрудничестве на форуме «Технопром» в НовосибирскеДокументы были подписаны с акционерным обществом «Региональные энергетические сети» (АО «РЭС») и с федеральным государственным бюджетным учреждением «Аналитический центр Минсельхоза России» (ФГБУ «АЦ Минсельхоза России»).

Двухстороннее соглашение с АО «РЭС» подразумевает сотрудничество в части создания и внедрения инновационных IT-решений и систем связи на территории Новосибирской области, в частности, в сфере разработки автоматизированных систем сбора показаний счетчиков электроэнергии.

— В рамках соглашения компания «Ростелеком» как оператор связи будет выполнять работы по созданию действующего прототипа системы дистанционного сбора показаний с приборов учета электрической энергии, — пояснил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Это интеллектуальное решение позволит ресурсоснабжающей организации оперативно и в полном объеме получать необходимую информацию.

Соглашение о взаимодействии, подписанное с ФГБУ «АЦ Минсельхоза России», направлено на сотрудничество в области цифровизации агропромышленного комплекса, автоматизации предоставления государственной поддержки сельхозпроизводителям, а также содействия эффективному развитию сельского хозяйства.

— Развитие экосистемы цифровых сервисов в сельском хозяйстве —  актуальная задача для отрасли. В том числе потому, что внедрение умных технологий в агропромышленный комплекс позволит оптимизировать затраты сельхозпредприятий за счет появления автоматизированных систем контроля и управления производственными процессами, — считает Алексей Подрябинников, директор по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком».

Международный форум технологического развития «Технопром» работает в Новосибирске с 2013 года, в этот раз он проходит с 18 по 20 сентября под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации». Компания «Ростелеком» выступает официальным партнером мероприятия. В деловой программе запланировано более 90 мероприятий, в которых примут участие порядка 500 спикеров. Ожидается около 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных делегаций. Особое внимание участники форума планируют уделить национальным проектам, направленным на научно-технологическое развитие России, а также вопросам развития IT-инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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