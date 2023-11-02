Росгвардия Новосибирска не дала ребенку родиться в автомобиле

В Новосибирске при весьма необычных обстоятельствах на свет появилась новорожденная девочка. Историю со счастливым концом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

― На маршруте патрулирования к экипажу обратился водитель автомобиля. Он сообщил, что у жены неожиданно начались роды и попросил помочь им быстрее добраться до роддома, ― пояснили в ведомстве.

Семейная пара оказалась не местной, они ехали из поселка Сокур в столицу Сибири. Сотрудники Дзержинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Олег Новоселов и старший сержант Артем Евглевский сопроводили автомобиль по самому короткому маршруту в ближайшее медицинское учреждение.

Врачи экстренно приняли роженицу и успокоили взволнованного мужчину.