Турпоток за границу в этом году может сократиться в разы, а цены на российских курортах снизиться

Без агрессии

— 90% россиян сейчас едут на отдых в дальнее зарубежье. Если не брать Армению, Белоруссию, то это — Турция, Египет, ОАЭ. В этих странах прекрасное отношение к нашим туристам, — отметил в ходе онлайн-конференции «Туристский рынок под куполом санкций», организованной ФГ «Финам», основатель и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Генеральный директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов также считает, что организованно с туроператором лететь было и остается безопасным.

— На протяжении всего времени мы ни разу не получили негативных отзывов ни от гостей, ни от партнеров. Наших клиентов по-прежнему ожидают в разных странах мира, где принимающие офисы туроператора их тепло встретят и окажут необходимую поддержку в случае возникновения любых вопросов, — комментирует Арзуманов.

При этом участники рынка призывают самих россиян также не проявлять агрессивность.

Меньше, чем раньше

Тем не менее, в 2022 году, по оценкам экспертов, турпоток за границу из России может серьезно сократиться. Глава департамента туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета Татьяна Розанова констатирует, что по предварительным расчетам начиная с 2 февраля 2022 года туристский бизнес теряет 40-45 % продаж по сравнению с январем 2020 годом. Количество бронирований на лето 2022 года сократилось в пределах 30% на разных курортах. Туристы бронирует Краснодарский край, Крым, ориентируются на доступные направления. В майские праздники были отказы от поездок на юг России в связи с закрытием аэропортов.

Основатель и генеральный директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашник добавляет, что в ТОП-5 направлений компании входит только внутренний туризм: Краснодарский край, Абхазия, Крым, Санкт-Петербург и Кавминводы.

— Пляжные направления снижаются с начала года на 5-10%, СПБ и Кавминводы — растут на 15-25%, — говорит Ромашкин.

Он не исключает, что выезд за границу сократится в 3-5 раз (сравнение с 2019 годом), а въезд иностранных туристов — в 8-10 раз.

Татьяна Розанова добавляет, что среди зарубежных направлений сегодня у туристов популярны Турция, Египет , Юго-Восточная Азия. Тем не менее, Алексан Мкртчян ожидает, что в этом году в Турцию выедет около 3,5 российских туристов, в прошлом году — 5,5 млн.

Топ-5 стран, на которые заметен спрос у туристов TEZ TOUR: Турция, куда представлена достаточно обширная полетная программа, ОАЭ, внутренний туризм, Мальдивы и Венесуэла.

— Кстати, «Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы на Мальдивы с 16 мая и в Турцию с 6 мая, а в Венесуэлу клиенты туроператора летают на крыльях а/к Conviasa, — поясняет генеральный директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов. — Венесуэла — направление вечной весны, где туристов ждет теплый океан, замечательные пляжи, система обслуживания все включено, разнообразие экскурсий и другие прелести отдыха. Эта страна карибского бассейна является отличной альтернативой Кубе, Мексике и Доминикане, которые сейчас нашим соотечественникам попросту недоступны.

Он подчеркнул, что экзотическая новинка для россиян уже пришлась по вкусу клиентам TEZ TOUR, которые с декабря 2021 года летают в страну на рейсах национального авиаперевозчика Венесуэлы а/к Conviasa.

— Часто нам задают вопросы о дальности полета. В текущих условиях она высокая —порядка 20 часов с посадкой на дозаправку, но за это время путешественников кормят 4 раза, им выдают пледы, и в целом перелет проходит легко, клиенты остаются довольны. На российском рынке это, пожалуй, единственная новинка этого года, которая была отлично принята путешественниками, несмотря на неопределенность ситуации в мире, —говорит Арзуманов.

Динамика цен

На курортах Краснодарского эксперты ожидают в этом году падения цен на туруслуги. В связи с отсутствием авиационного сообщения с курортной зоной и перегрузкой РЖД.

— Мы ожидаем, что предел снижения цен — это уровень 2021 года, — говорит Сергей Ромашкин. — Пока мы видим 5-10% увеличение цены год к году, при этом в марте (на летние туры) рост был более значительным —до 20%. Произошел разворот цен, не исключаю, что по основной массе отелей цена в итоге будет чуть ниже прошлогодней.

По его словам, сниженная цена, конечно, порадует туриста, но добраться до курорта проще не станет. В связи с этим ключевая задача сезона — наращивать другие каналы доставки туристов: авто, поезд, автобус.

Татьяна Розанова, со ссылкой на данные АТОР, отмечает, что цены на летний период в российских гостиницах вырастут на 10-30%.

— Есть некие неожиданности и на турецком рынке: в Турции появился новый налог в 2% на проживание в отеле, — предупреждает эксперт.

Внутренний туризм

Татьяна Розанова считает, что ключевым трендом рынка на 2022 год будет развитие внутреннего туризма. Для этого, по ее словам, есть реальные основания: в России наблюдается положительная динамика восстановления путешествий по стране: в 2021 году в них приняло участие 56 млн. чел, что составило почти 90% от доковидного 2019 года. Внутренний туризм получил еще один шанс!

— Естественно не все гладко в нашем королевстве, есть определенные риски и проблемы качества обслуживания. Но шаги уже сделаны они подкреплены конкретными действиями государства и бизнеса, направленные на развитие инфраструктуры. В России продолжает действовать госпрограмма «Развитие туризма до 2030 года» (утверждена в конце 2021 года. Она включает три федеральных проекта «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма», — комментирует эксперт.

Воскан Арзуманов уверен, что внутри страны в 2022 году окажутся особенно востребованы курорты на побережье. У TEZ TOUR самыми популярными являются Сочи и Анапа.

— Также спрос ожидается на комплексы, расположенные вблизи крупных городов и непосредственно у водоемов, куда можно отправиться всей семьей не только на выходные, но и на более продолжительное время. Еще интерес обязательно будет к таким популярным туристическим направлениям, как Байкал, Мурманск, Горный Алтай и другим, — считает Арзуманов.

Татьяна Розанова также полагает, что в 2022 году будет расти спрос на разные варианты внутреннего туризма: культурно-познавательный, экотуризм, событийный, пляжный, горнолыжный и санаторно – курортный, а также агротуризм.

— Еще следует обратить внимание на турпродукты, предлагаемые территориями. В первую очередь, это 11 приоритетных территорий, которые определены национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», — рекомендует она. — Стоит и поинтересоваться программой «Мы вместе. Туризм», которую запустил Ростуризм. Она направлена на повышение доступности и привлекательности внутренних направлений за счет новых интересных предложений.

Сергей Ромашкин считает, что новые туристические звезды в этом году в РФ, скорее всего, не появятся.

—Если вы почти везде были, попробуйте Дальний Восток, Мурманскую область, Алтай, — перечисляет он. — Самый массовый отельный сегмент на нашем рынке — отели 3-4*, цена размещения 2,5-3,5 тыс. руб. за ночь. География поездок— вся Россия.

Под куполом санкций

Эксперты рынка не исключают, что в туристической отрасли возможны массовые банкротства. Алексан Мкртчян считает, что их масштаб будет зависеть от того, насколько долго продлиться нынешняя ситуация.

— Это зависит от многих факторов. Например, разрешат ли турецким туроператорам использовать свои турецкие авиакомпании, или нет, если ответ будет отрицательным, то не исключаю банкротство. Потом, насколько долго будет закрыта Европа для Россиян, если это будет не долго — несколько месяцев, то нет, но если будет в долгую, т.е. более двух- трех лет, то не исключаю, — рассуждает он.

Татьяна Розанова добавляет, что очень многое зависит от самого предприятия и управленческих решений руководства. Она рекомендует разработать стратегию, которая позволит компании уйти от банкротства, развивая различные направления и виды туризма.

— Сфера туризма сегодня как воздушный гимнаст под куполом цирка — балансирует, рискует, изобретает новые трюки — лишь бы не упасть. При этом очень важна страховка — в нашем случае, поддержка со стороны государства. А она уже реально есть и применяется на практике: увеличение сроков возврата кредитов, отмена НДФЛ на субсидии, обнуление НДС, отсрочка в платежах по страховым взносам, дотации на часть арендных платежей (особенно ресторанному бизнесу), выделение средств на возобновление CashBack и др., — перечисляет Розанова.

Воскан Арзуманов добавляет, что будущее бизнеса зависит от того, в каких условиях, с каким запасом прочности каждая конкретная структура вошла в кризисный период, насколько она была готова к нему.

— А еще огромное влияние окажут гибкость и способность меняться, адаптироваться к текущим условиям, перенаправлять курс своего развития, перестраивать процессы, изменять продукт и так далее. И это применимо не только к туризму, но и к любой другой сфере в принципе, — уверен эксперт.

Алексан Мкртчян считает, что приостановка НДС на вновь построенные отели сроком на пять лет — мало. Срок нужно повышать минимум в два раза.

— Мы посчитали сейчас отель 3*, а это сейчас самый популярный отель, ну максимум 4*, 5* отели сейчас, я не вижу никакого смыла строить в городах, т.к. кроме огромных расходов, срок окупаемости увеличится в разы. Например, у отеля 3* с номерным фондом 100 номеров окупаемость будет восемь-девять лет, а отель 5*, с такими же параметрами, — шестнадцать-восемнадцать лет. И расходы другие, и срок окупаемости очень длительный, — комментирует он. — Сейчас цены на отели очень сильно падают, поэтому, я не вижу сейчас возможности и необходимости строить гостиницы именно в городах, за исключением Калининграда и Санкт-Петербурга. Все остальные гостиницы нужно строить на побережье, у нас сейчас не освоено побережье Каспийского моря, там еще можно строить десять, двадцать и тридцать отелей, и все эти отели будут хорошо заполняться.

Ромашкин подчеркивает, что возможности по развитию гостиничного бизнеса всегда были, но в текущей ситуации проблем тоже хватает: часть регионов не восстановили турпоток после ковида, инвестиционная активность была снижена на 2 пандемийных года, новых проектов было мало.

— Сейчас выросла стоимость денег, спрос на туры сильно меняется, просчитать параметры проектов непросто, — рассуждает эксперт.

Татьяна Розанова напомнила, что волна популярности загородных отелей и рост спроса на отели, предлагающие оздоровительные программы, проявился еще в пандемию. Данный тренд, по ее мнению, будет укрепляться и в текущих условиях санкций.

— Кроме того, можно отметить потенциальную возможность популярности придорожных отелей и гостевых домов, что будет следствием переориентации на автомобильные путешествия в ответ на резкое сокращение авиаперелетов, — прогнозирует эксперт. — Отдельного внимания заслуживают мобильные конструкции, кемпинги, глэмпинги. Ростуризм в настоящее время выделяет гранты на развитие этого направления, а также предпринимает меры по формированию нормативно-правовой базы для данных средств размещения.

Воскан Арзуманов напоминает, что Россия — большая страна с богатой историей, поэтому все востребованнее становятся пешие маршруты, посещение столиц республик, крупных городов, различных достопримечательностей и мест с красивой природой.

— Спрос на отдых на море сейчас превышает предложение внутри страны, поэтому интерес туристов будет заметен в отношении всех доступных вариантов. Каждое направление найдет своего клиента, — резюмирует он.

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