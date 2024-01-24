Роскачество: некоторые категории граждан вправе получить лекарства бесплатно

Такими льготами вправе пользоваться дети первых трех лет жизни, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды до 18 лет, участники Великой Отечественной войны и др. Более подробный список представлен в приложении №1 к Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 №890.

Следует отметить, что такие заболевания, как детский церебральный паралич, СПИД, гематологические заболевания, бронхиальная астма, диабет и психические расстройства также дают право на бесплатное получение лекарств. В случаях, когда нужного лекарственного препарата нет в списке, пациент может обратиться в медучреждение, где медкомиссия примет решение о выдаче препарата, пишет «Лента.ру».

Для получения льготного рецепта следует обратиться в поликлинику, так как бесплатные препараты выдаются в социальной аптеке. Бывает, что их нет в наличии, тогда информацию о них будет сохраняют и оповещают пациента сразу, как только они появляются.

Если пациенту в выдаче необходимого лекарства было отказано, он вправе обратиться с жалобой к главврачу, страховой компании, Минздраву или подать иск в суд.

Ранее редакция сообщала, что в России снимается с производства популярный антибиотик.