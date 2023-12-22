В России снимается с производства популярный антибиотик

Японская фармкомпания Astellas заявила о своем решении закрыть производство антибиотика Вильпрафен (Джозамицин) на территории РФ, передает РБК.

О причинах такого решения фармкорпорация ничего не сообщила. В Минздраве отметили, что в больницах его запасов хватит на полгода.

По сведениям издания, во второй половине декабря в нашей стране практически закончились запасы данного лекарственного препарата. Минздрав, в свою очередь, предложил заменить его азитромицином, но к нему у пациентов может быть резистентность.

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