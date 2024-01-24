Без электричества на всю ночь остались жители Новосибирска

— Как в деревне живём. То воды нет, то отопления, свет ещё по одному месту, — прокомментировал один из подписчиков ситуацию.
Также под постом с новостью об отключении, жители Новосибирска сообщили, что нет света на улицах Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Беловежской.
Точное количество домов, оставшихся без электричества и причины отключения, не уточняются. Официальных комментариев пока нет.
Отметим, что на данный момент электроснабжение восстановлено.
Ранее редакция сообщала о том, что проверка систем электроснабжения пройдет в зоне коммунальной аварии в Новосибирске.
Фото:Freepik — awesomecontent
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