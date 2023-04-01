«Строймаш» в 2022 году получил убыток

В 2022 году АО Опытно-Механический завод «Строймаш» (АО ОМЗ «Строймаш») продемонстрировал отрицательный финансовый результат. Как следует из опубликованной отчетности, по итогам года убытки предприятия составили 74 тысячи рублей, тогда как в 2021 году компания завершила год с прибылью 2,2 млн. рублей. Прибыль от продаж предприятия по итогам прошлого года составила 192 тысячи рублей, тогда как в 2021 году она была на уровне 2,5 млн рублей. Отмечается, что прочих доходов в 2022 году не было, прочие расходы составили 51 тыс. рублей. В 2022 году показатель выручки компании снизился на 2,21% до 20,5 млн рублей (в 2021 году — 21,050 млн рублей).

Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года увеличилась на 17,7 млн рублей и составила 76,3 млн рублей. Сумма кредиторской задолженности так же возросла. Если в 2021 году она была 47,4 млн рублей, то на конец 2022 года — 65,2 млн рублей.

АО Опытно-Механический завод «Строймаш» (АО ОМЗ «Стройцмаш») зарегистрировано в декабре 1992 года в Новосибирске. Дочерних и зависимых обществ, филиалов и структурных подразделений не имеет. Уставной капитал — 69 875 рублей. Основной вид деятельности: производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, а также аренда и управление собственными или арендованным нежилых недвижимым имуществом. Генеральный директор — Ульяна Соболева. Среднесписочная численность работников в 2022 году составила 7 человек. Это на одного человека меньше, чем годом ранее.

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