Рекламодателям

«Строймаш» в 2022 году получил убыток

  • 01/04/2023, 18:02
Автор:
«Строймаш» в 2022 году получил убыток
Прибыль от продаж предприятия сократилась в 13 раз.

В 2022 году АО Опытно-Механический завод «Строймаш» (АО ОМЗ «Строймаш») продемонстрировал отрицательный финансовый результат. Как следует из опубликованной отчетности, по итогам года убытки предприятия составили 74 тысячи рублей, тогда как в 2021 году компания завершила год с прибылью 2,2 млн. рублей. Прибыль от продаж предприятия по итогам прошлого года составила 192 тысячи рублей, тогда как в 2021 году она была на уровне 2,5 млн рублей. Отмечается, что прочих доходов в 2022 году не было, прочие расходы составили 51 тыс. рублей. В 2022 году показатель выручки компании снизился на 2,21% до 20,5 млн рублей (в 2021 году — 21,050 млн рублей).

Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного года увеличилась на 17,7 млн рублей и составила 76,3 млн рублей. Сумма кредиторской задолженности так же возросла. Если в 2021 году она  была 47,4 млн рублей, то на конец 2022 года — 65,2 млн рублей.

АО Опытно-Механический завод «Строймаш» (АО ОМЗ «Стройцмаш») зарегистрировано в декабре 1992 года в Новосибирске. Дочерних и зависимых обществ, филиалов и структурных подразделений не имеет. Уставной капитал — 69 875 рублей. Основной вид деятельности: производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, а также аренда и управление собственными или арендованным нежилых недвижимым имуществом. Генеральный директор — Ульяна Соболева. Среднесписочная численность работников в 2022 году  составила 7 человек. Это на одного человека меньше, чем годом ранее.

 

Ранее редакция сообщала о том, что чистая прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская» в 2022 году выросла в 13 раз.

Фото: pixabay.com, mohamed_hassan

260

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Регион не задан

Теги : чистая прибыль финансовая отчетность убытки


Спецоперация на Украине

Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники
29/03/23 12:41
Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Роскачество проверит производителей колы и пепси

Роскачество проверит аналоги Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в стране

Ведомство оценит вкусовые характеристики напитка у отечественных производителей.
Читать статью >>

Новосибирская компания выиграла грант на проведение конкурса «АгроНТРИ-2023»

В нем примут участие проекты в девяти номинациях.
Читать статью >>
Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко признан иностранным агентом

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко признан иностранным агентом

Соответствующее решение опубликовано на сайте Минюста России.
Читать статью >>

Начало реализации проекта «СмартСити» отложено на 2024-2025 годы

На площадке планируется возвести не менее 1 млн кв метров жилья.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

Роскачество проверит аналоги Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в стране

01/04/2023, 16:07

Новосибирская компания выиграла грант на проведение конкурса «АгроНТРИ-2023»

01/04/2023, 14:05

Губернатор Новосибирской области встретился с предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ»

01/04/2023, 12:00

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко признан иностранным агентом

01/04/2023, 10:56
Популярное

Таблетка от высокого давления может довести до инфаркта

01/04/2023, 10:00

Лунный календарь цветовода на апрель 2023

31/03/2023, 10:06

Когда ждать магнитные бури в апреле

30/03/2023, 16:43
Новости компаний

Группа ВТБ: потребительская активность россиян растет второй месяц подряд

31/03/2023, 16:43

Технологии Сбера помогли провести первую в России музыкальную премию в метавселенной

31/03/2023, 15:08

Сбер модернизировал первый в 2023 году офис в Новосибирске

31/03/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска