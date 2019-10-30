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ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%

  • 30/10/2019, 16:02
По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте спецтехники на 74% (11,7 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВТБ ЛизингРосту способствовал старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства, обеспечивший высокий спрос на строительную и специальную технику.

На 1 октября портфель ВТБ Лизинг в сегменте строительного и дорожно-строительного оборудования составлял порядка 20,7 млрд рублей (рост — на 44% с начала года). При этом доля льготного лизинга в портфеле компании достигает 20% (или 4 млрд рублей).

Наиболее часто клиенты приобретали в лизинг следующие типы оборудования (в порядке убывания по количеству сделок): погрузчики неэлектрические и вилочные, экскаваторы, погрузчики фронтальные и ковшовые, коммунальную технику, колесные трактора. Самыми популярными марками спецтехники в портфеле ВТБ Лизинг стали Беларус, Komatsu, JCB, HELI, HYUNDAI.

— Мы видим большой потенциал по дальнейшему росту продаж в лизинг в сегменте спецтехники. Малый и средний бизнес сегодня все активнее использует предоставляемые нами возможности для модернизации своего парка оборудования, т.к. лизинг является более гибким инструментом нежели, например, кредитование. Поскольку у ВТБ Лизинг своя система оценки клиентов и их проверка осуществляется еще на этапе обсуждения деталей сделки, то принятие решения занимает всего несколько дней, а для оформления договора требуется минимум документов. Темпы роста нашей компании в этом сегменте составляют 30% в год, и по итогам 2019-го мы прогнозируем объем нового бизнеса в размере 12 млрд рублей, — прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг (АО).

Фото: пресс-служба компании

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