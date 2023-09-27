«Служу России!»: депутаты горсовета Новосибирска получили награды за помощь в СВО

Помощник командующего 41-й общевойсковой армией по физической подготовке, начальник по физической подготовке, подполковник Иван Кувырзин на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска поблагодарил депутатов, оказывающих содействие в выполнении боевых задач его боевым товарищам.

— Командиры говорят: «Если бы вы не помогали, не знаем, как бы мы работали». Когда все это закончится нашей победой, ребята придут и скажут вам спасибо лично, — сообщил Кувырзин.

Приказом министра обороны РФ №886 от 19 июля 2023 года за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и военного сотрудничества медалью награжден Евгений Прохоров.

Кроме того, 3 месяца назад командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Андрей Мордвичев учредил нагрудный знак «Отважный», которым награждаются военнослужащие, особо отличившиеся в ходе проведения спецоперации, и гражданский персонал, оказывающий содействие в выполнении боевых задач. Приказом №45 от 14 июля за большой личный вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации награждены нагрудным знаком депутаты Андрей Аникин, Дмитрий Асанцев, Сергей Бондаренко, Андрей Любавский и Сергей Трубников.

Все депутаты, принимая награды из рук Ивана Кувырзина, отвечали: «Служу России!».

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