В 2023 году на «Разрезе Богатырь» планируют добыть не менее 300 тыс тон антрацита

— В 2021 году инвестор получил на конкурсе Минприроды РФ лицензию на разработку нового месторождения «Богатырь». В этом году компания планирует вложить в подготовку к выходу на месторождение около 6 млрд рублей, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Он пояснил, что сейчас инвестор уточняет места прохождения линий электропередач, готовится к подаче документов на выделение земли для проектирования железной дороги. Все это, по словам чиновника, является «плановым вхождением предприятия на землю, как при добыче любого полезного ископаемого».

— Добычу антрацита на месторождении «Разрез Богатырь» планируется начать в 2023 году и по итогам года добыть не менее 300 тыс тонн. Мы в индикативном графике по отгрузкам тоже планируем такие цифры, — добавил Семка. — В перспективе инвестор будет строить обогатительную фабрику с выходом на 10 млн тонн в год. Это будет плюсом к 20 млн тонн, который анонсирует АО «Разрез Колыванский» (Ранее «Сибантрацит». — Ред.).

Напомним, инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании ООО «Разрез Богатырь», которое входит в российскую угледобывающую компанию «Коулстар», по разработке месторождения «Разрез Богатырь» в марте 2022 года. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей.

Местоположение участков угледобычи — Искитимский и Черепановский районы, площадь — 309 квадратных километров (является одним из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в России). Разведанные запасы угля марки А — более 370 млн тонн, прогнозные ресурсы — свыше 3,5 млрд тонн. Социальная эффективность проекта — открытие 2135 рабочих мест. Срок окупаемости — 10 лет. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за период окупаемости превысят 15,6 млрд рублей.

По требованию конкурсной документации для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн. тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, он обязан обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.

По данным Сергея Семки, в 2022 году «Разрез Колыванский» планировал вложить в добычу антрацита 7,5 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2022 года инвестировано 4,5 млрд. В целом индекс отрасли «добыча полезных ископаемых» по итогам трех кварталов в регионе составил 108,3%.

Ранее редакция сообщала, что экспорт из Новосибирской области вырос на 65%, не смотря на санкции.