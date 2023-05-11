Генконсульство Германии в Новосибирске перестанет принимать документы на национальные визы

Информация о том, что консульство Германии больше не будет принимать заявки на визы в Новосибирске, появилась на официальном сайте дипмиссии. Начиная с 31 мая, так же не будут работать визовые отделы консульств Германии в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.
С июня оформить визу в Германию можно будет только в посольстве, расположенном на территории Москвы.
Однако визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, при этом сроки обработки заявлений могут увеличиться из-за почтовой пересылки документов из одного региона в другой.
Еще одно нововведение касается порядка записи на прием.
Так, с 1 июня заявитель должен внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства. После чего сами сотрудники дипмиссии запишут его на прием в хронологическом порядке.
Следует отметить, что национальная виза выдается в случае, когда человек едет в страну дольше чем на 90 дней. Причинами могут быть: воссоединение с семьей, работа, образование, медицинское лечение и сопровождение больных и другие.
Уточняется, что вышеуказанные нововведения не будут влиять на подачу заявлений на шенгенские визы.
Ранее редакция сообщала, что россияне в Турции не могут продлить вид на жительство.
Фото: freepik.com — freepik
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