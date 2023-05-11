Генконсульство Германии в Новосибирске перестанет принимать документы на национальные визы

Информация о том, что консульство Германии больше не будет принимать заявки на визы в Новосибирске, появилась на официальном сайте дипмиссии. Начиная с 31 мая, так же не будут работать визовые отделы консульств Германии в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.

С июня оформить визу в Германию можно будет только в посольстве, расположенном на территории Москвы.

Однако визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, при этом сроки обработки заявлений могут увеличиться из-за почтовой пересылки документов из одного региона в другой.

Еще одно нововведение касается порядка записи на прием.

Так, с 1 июня заявитель должен внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства. После чего сами сотрудники дипмиссии запишут его на прием в хронологическом порядке.

Следует отметить, что национальная виза выдается в случае, когда человек едет в страну дольше чем на 90 дней. Причинами могут быть: воссоединение с семьей, работа, образование, медицинское лечение и сопровождение больных и другие.

Уточняется, что вышеуказанные нововведения не будут влиять на подачу заявлений на шенгенские визы.

Ранее редакция сообщала, что россияне в Турции не могут продлить вид на жительство.