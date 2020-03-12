Росреестр отмечает снижение активности рынка недвижимости в Новосибирске

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, за 2 месяца 2020 года число зарегистрированных прав и сделок в регионе снизилось на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составило 71,8 тысяч, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что число регистрационных действий в отношении объектов недвижимости Новосибирской области в феврале – 38,7 тысяч превысило показатели января 2020 года на 17%.

При этом количество зарегистрированных прав на жилье в феврале возросло на 32% в сравнении с январем 2020 года и составило почти 12 тысяч. Однако этот показатель оказался ниже аналогичного за 2019 год на 14%.

Количество ипотечных сделок также снизилось: если за 2 месяца 2019 года было зарегистрировано 9,7 тысяч ипотек, то за 2 месяца 2020 года – 9,4 тысяч – снижение на 3%.

Фото Юлии Даниловой