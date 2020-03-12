В генплане Новосибирска оставят земли для садоводства

— В действующем генплане Новосибирска на территории города нет ни одного садового общества. Предполагалось, что они исчезнут, а занимаемые ими территории будут отнесены под жилищную застройку. Перспектив у них нет. Однако, актуализируя генплан, мы исходили из существующих реалий, в том числе из того, что в связи с «дачной амнистией» в некоторых садовых обществах люди живут, что на этих территориях сложилась определенная инфраструктура. И с этим нужно считаться, — констатировал, выступая на пресс-конференции, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В новом генплане, разработка которого завершается, закрепляется зона садоводства и огородничества, то есть СНТ получают право на существование и развитие. Вести на этих землях многоэтажную застройку по-прежнему будет нельзя.

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин уточнил, что, прежде всего, эта тема актуальна для собственников садовых участков, расположенных в прибрежной зоне Первомайского и Советского районов Новосибирска: от Комсомольского моста до микрорайона Правые Чемы. На этой территории находятся 37 садоводческих обществ, которые занимают почти 800 га земли.

Он подчеркнул, что это решение полностью соотносится с существующими правилами землепользования и застройки, то есть жители могут продолжать использовать свои садовые участки, строить садовые домики и получать прописку. Большинство новосибирцев это устраивает.

— Конечно, есть те, кто хотел бы получить на этом месте полноценную зону малоэтажной жилой застройки, но нам это не позволяет сделать законодательство, — говорит Ложкин. — В процессе разработки генплана мы консультировались со специалистами из МЧС. Устранить затопление этой территории мы не можем, но можем облегчить ситуацию, чтобы ее подтапливало меньше. Эти работы мы закладываем в генплан.

Анатолий Локоть добавил, что названные главным архитектором садоводческие общества находятся в пойменной части реки Обь, и не исключил, что в этом году их может подтопить, так как половодье ожидается обильным из-за больших запасов снега на Алтае и в верховьях Оби. В 2015 году, когда уровень воды в водохранилище поднялся выше 5 метров, на территории Новосибирска были подтоплены свыше 3000 построек в Первомайском, Советском, Кировском и Ленинском районах.

В июне мэрия планирует вынести новый генплан на утверждение сессии горсовета.

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