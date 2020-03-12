Съемки проекта «Один день в городе» прошли в Новосибирске

Ведущая проекта «Один день в городе» Диана Джалалова побывала в Новосибирске не только в обязательных к посещению туристических местах, но и там, где обычно бывают только «свои», сообщили в пресс-службе АО «ЦТВ». Также Диана нашла ответы для тех, кто еще только собирается в сибирскую столицу: где в городе лучше остановиться, на каком транспорте быстрее и выгоднее передвигаться, как тратить деньги разумно и с удовольствием.

— В путешествии по Новосибирску Диана добралась до центра Млечного пути, занялась зимним кайтингом, научилась танцевать тверк у местных знаменитостей и побывала в купольном доме архитектора-самоучки! — говорится в сообщении.

Проект «Один день в городе» выходит на телеканале «Моя планета».

Фото предоставлено пресс-службой АО «ЦТВ»