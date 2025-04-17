Дело экс-директора «Спецавтохозяйства» поступило в суд Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области направила в Кировский районный суд Новосибирска уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова и двух работников муниципального предприятия: экономиста и бухгалтера. Зыков обвиняется в присвоении и растрате средств МУП, а его экс-коллеги — в пособничестве.

По версии следствия, обвиняемые создали подрядчиков — ИП для выполнения работ по перевозке грунта на полигонах. С ними МУП «САХ» заключил договоры на выполнение указанных работ. Следователи отмечают, что обвиняемые сознавали, что зарегистрированные ими ИП не будут фактически исполнять взятые на себя обязательства, так как у них нет транспортных средств, а также договоров со сторонними подрядчиками, которые могут предоставить их в аренду и т.д.

— Из-за преступных действий обвиняемых было похищено более 26,5 млн рублей. Кроме того, директор предприятия в феврале 2024 года без конкурса заключил договор с юрлицом по аренде оборудования для нужд МУП на сумму более 5,6 млн рублей. Деньги были перечислены со счета предприятия и впоследствии похищены обвиняемым, — говорится в сообщении ведомства.

Прокурор заявил гражданский иск по уголовному делу на сумму свыше 18 млн рублей.

Напомним, Андрей Зыков был арестован в апреле 2024 по факту присвоения и растраты. В отношении него возбуждены три уголовных дела . В декабре 2024 года начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Новосибирской области Алексей Тивяков сообщал, что Зыков свою вину признал.

Ранее редакция сообщала о том, что еще второго директора «Спецавтохозяйства» задержали в Новосибирске. Он обвиняется в получении взяток.