Около 1700 многодетных получили деньги вместо земли в Новосибирске

Число многодетных семей, состоящих в очереди на получение бесплатного участка для индивидуального жилищного строительства в Новосибирской области, снизилось почти на 20% (с 6 040 до 4 847). Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, сокращение очереди произошло по ряду причин. В частности, в регионе разработан проект, расширяющий перечень лиц, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. В результате выплаты предпочли 1654 многодетных семей.

Кроме того, прокуроры подали 13 исков к муниципалитетам о бездействии по формированию земельных участков для многодетных. Выявляются прецеденты незаконного отказа многодетным в получении земельных участков. В частности, в Чулымском районе на учет была поставлена семья, которая в итоге получила единовременную денежную выплату.

По данным Минтруда и соцразвития Новосибирской области, единовременная выплата для многодетных, имеющих трех детей составляет 296,6 тысяч рублей, четырех — 395,5 тысяч, пять и более — 494,4 тысячи.

На комитете по АПК регионального парламента в январе председатель комитета Денис Субботин отмечал, что в целом в очереди на получение льготной земли в области стоят более 44 тысяч человек.

Напомним, в 2023 году депутаты предлагали предоставлять участки льготникам в заброшенных деревнях, чтобы оживлять населенные пункты. На тот момент в очереди было 40 тысяч льготников.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта 2025 года у новосибирцев смогут изымать неиспользуемые земельные участки.