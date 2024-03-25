«Россети» завершили подготовку инфраструктуры для подключения угольного предприятия в НСО

Данные устройства предназначены для передачи сигналов (противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики) и автоматического управления воздушными линиями электропередачи на основе вакуумных выключателей под управлением микропроцессорного устройства РЗА. Помимо противоаварийных и защитных функций дополнительно в новом оборудовании реализована возможность осуществления учета и мониторинга параметров электроэнергии, дистанционного управления и реконфигурации электросети. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение угольного разреза «Богатырь». Мощность присоединения потребителя – 3,5 МВт.

Этот разрез – одно из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в нашей стране. Разработку ведет Группа «Коулстар». Запасы угля ценных марок составляют 370 млн тонн. При таких запасах и темпах освоения разработка разреза обеспечит в долгосрочной перспективе значительное число рабочих мест. Разработка месторождения начнется в текущем году. Сумма инвестиций по проекту составит более 63 миллиардов рублей.

Являясь системообразующим электросетевым предприятием региона, акционерное общество «Региональные электрические сети» всесторонне участвует в реализации масштабных инвестпроектов и нацпроектов в части обеспечения надежного и качественного электроснабжения.