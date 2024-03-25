Новосибирский депутат предложил меры борьбы с мигрантами-террористами

Депутат Горсовета Новосибирска и советник главы ДНР Ростислав Антонов выдвинул ряд мер для борьбы с мигрантами, которые способны совершить теракт.

— Нужно начинать ужесточение и корректировку миграционной политики, — сказал Ростислав Антонов, депутат Горсовета Новосибирска и советник главы ДНР, журналисту Infopro54.

По его словам, так или иначе каждый из участников теракта выпал из контроля миграционных служб или и вовсе не попадал под него.

— Террорист, который приехал через Новосибирск, он в январе должен был покинуть Россию. То есть с января он находился в «серой среде». В такой среде различные вербовщики и находят тех, кто готов совершить страшные злодеяния, — рассказывает Антонов.

Как подчеркнул депутат, миграционная политика должна быть переориентирована с максимизации прибыли с крупных компаний на обеспечение национальной безопасности.

Второе, что нужно сделать, по мнению советника, прикрыть все кол-центры на территории бывшей Украины.

— Они подталкивают людей на противоправные действия. Далеко за примерами ходить не нужно. Подрыв петард в отделении Сбербанка, — говорит Антонов.

Он считает, что один из вариантов закрытия таких центров может быть завершение СВО во Львове.

— Я очень хорошо помню 90-е годы. Тогда в Чечне собрался весь международный терроризм. Закончить его можно было только ликвидацией всей террористической угрозы, что в Чечне, что в Ингушетии, — напоминает депутат. — Сейчас всё, что происходит, точно также требует своего решения. Тогда президент Владимир Владимирович принял волевое решение и довел дело до конца.

Ранее редакция сообщала о том, что сообщения с предложением совершить теракт в метро приходят жителям Новосибирска