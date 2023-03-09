Предпринимателем нужно родиться или можно стать

Реально ли развить в себе «коммерческую жилку» и стать бизнесменом, или это все-таки врожденная опция. Об этом в беседе с ФАН рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

По словам специалиста, существуют люди с определёнными склонностями, которые проявляются с ранних лет. Например, они хорошие коммуникаторы с лидерскими качествами, которые умеют договариваться с другими людьми. Однако, Калинин считает, что этому всему можно и научиться, если стоит задача стать предпринимателем.

— Во-первых, надо учиться самостоятельно и у состоявшихся бизнесменов. В этом деле крайне важно сообщество предпринимателей, например, такое, как «ОПОРА РОССИИ», — отметил эксперт. — Во-вторых, есть базовые, классические вещи, которые тоже необходимо знать: маркетинг, менеджмент, учет, мотивация, командообразование, бизнес-планирование, финансовая грамотность — ну, то есть это азы, это профессиональные навыки бизнесмена.

Кроме того, необходимо и классическое образование, но с некоторыми особенностями, которым также важно уделить время, заключил Александр Калинин.

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