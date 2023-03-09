Немецкий производитель шин Continental все еще планирует покинуть РФ

Немецкая компания по производству шин и автокомпонентов Continental обозначила свое твердое намерение уйти с российского рынка. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, передает ТАСС.

Причиной послужила ситуация в Украине, уточнил производитель.

Напомним, ровно год назад Continental заявила о том, что приостанавливает производство и в целом бизнес на территории России. В частности, речь тогда шла об изготовлении шин и комплектующих на заводе в Калуге. Кроме того, компания приостановила экспорт своей продукции в РФ.

Позже Continental решила возобновить работу предприятия в Калуге.

Ранее редакция сообщала, что крупнейший мировой контейнерный перевозчик окончательно покидает РФ.

Фото: freepik.com — Дражен Зигич