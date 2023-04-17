Российские ученые разработали метод получения нового удобрения

Ученые из НИТУ МИСиС обнаружили, что добавление кобальта, меди, железа и никеля в поливную воду стимулирует рост сельскохозяйственных растений, передают «Известия».

Ожидается, что такое удобрение способно увеличить высоту побегов кресс-салата на 12% и масличной редьки — на 50%. При этом прирост массы растений составит до 20% по сравнению с проростками, не получавшими удобрения.

В перспективе это свойство сплава — способность подавлять болезнетворные бактерии — даст возможность отказаться от использования антибиотиков.

Университетские ученые разработали простой метод производства нового вида удобрений. На первом этапе четыре нитрата металлов растворяются в дистиллированной воде вместе с другими веществами. Полученный раствор высушивается для образования геля, который подвергается термической обработке, прежде чем превратиться в твердый нанопорошок. Этот метод производства вызывает мало вредных выбросов и при этом требует малых финансовых вложений.

В результате исследования сельскохозяйственных культур, которые получали удобрения, изготовленные из золы, показали, что содержание металлов в ней значительно ниже того, что могут определить измерительные приборы, что делает этот сплав совершенно безопасным для человека.

Ученые поливали корни растений раствором, содержащим 3 мг CoCuFeNi, три раза в течение месяца. По словам исследователей, это ускорило их рост, поскольку компоненты этого сплава участвуют в важных химических реакциях, происходящих в растениях во время фотосинтеза.

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