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Новосибирская область продолжает вести торговлю с недружественными странами

  • 19/06/2023, 15:45
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Новосибирская область продолжает вести торговлю с недружественными странами
В том числе, с Америкой.

Среди государств, с которыми Новосибирская область в настоящее время ведёт внешнеторговую деятельность, помимо дружественных, к примеру, Беларуси и Китая, замечены отнюдь недружественные.  Треть внешнеторгового оборота у региона приходится на Китай, 15% —  на Казахстан, 8% —  на Индию, остальное —  Турция, Беларусь, США, Республика Корея, Франция, Япония. Такие данные приводят в региональном Минэкономразвития. Какие конкретно сделки регион осуществляет с недружественными странами, в министерстве не разглашают.

—  По объёмам сделок порядка 2% —  по США, —  говорит заместитель министра Виталий Шовтак. —  Конкретные сделки не могу назвать, это является информацией для служебного пользования. Но сделки происходят. Моё мнение: в условиях конфронтации сделки со странами, занимающими недружественную позицию, должны быть прекращены. С началом СВО на нашу страну были наложены беспрецедентные санкции со стороны недружественных стран, ограничения на внешнюю экономическую деятельность.

По информации министерства, по итогам 2022 года у Новосибирской области внешнеторговый оборот товаров вырос на 19% и составил 9 млн долларов, экспорт вырос на 46%, а импорт закрепился на уровне 9%.

Если в предшествующем периоде разрыв импорта и экспорта составлял 80 млн долларов, то сейчас этот разрыв составил 2,2 млрд рублей, говорит замминистра. На самом деле, это неблагоприятный показатель, потому что, по сути дела, мы финансируем экономики наших торговых партнёров.

Напомним, что в ходе мартовского экономического форума в Красноярске ряд восточных торговых партнёров России заявляли о готовности, в том числе торгового взаимодействия, однако с условием качественного развития российской инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала о динамике внешнеторгового оборота Красноярского края и Республики Беларусь.

Фото Pixabay.com, автор Oxion2003

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирская олбласть

Теги : недружественные страны внешнеторговый оборот


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