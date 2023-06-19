Новосибирская область продолжает вести торговлю с недружественными странами

Среди государств, с которыми Новосибирская область в настоящее время ведёт внешнеторговую деятельность, помимо дружественных, к примеру, Беларуси и Китая, замечены отнюдь недружественные. Треть внешнеторгового оборота у региона приходится на Китай, 15% — на Казахстан, 8% — на Индию, остальное — Турция, Беларусь, США, Республика Корея, Франция, Япония. Такие данные приводят в региональном Минэкономразвития. Какие конкретно сделки регион осуществляет с недружественными странами, в министерстве не разглашают.

— По объёмам сделок порядка 2% — по США, — говорит заместитель министра Виталий Шовтак. — Конкретные сделки не могу назвать, это является информацией для служебного пользования. Но сделки происходят. Моё мнение: в условиях конфронтации сделки со странами, занимающими недружественную позицию, должны быть прекращены. С началом СВО на нашу страну были наложены беспрецедентные санкции со стороны недружественных стран, ограничения на внешнюю экономическую деятельность.

По информации министерства, по итогам 2022 года у Новосибирской области внешнеторговый оборот товаров вырос на 19% и составил 9 млн долларов, экспорт вырос на 46%, а импорт закрепился на уровне 9%.

— Если в предшествующем периоде разрыв импорта и экспорта составлял 80 млн долларов, то сейчас этот разрыв составил 2,2 млрд рублей, — говорит замминистра. — На самом деле, это неблагоприятный показатель, потому что, по сути дела, мы финансируем экономики наших торговых партнёров.

Напомним, что в ходе мартовского экономического форума в Красноярске ряд восточных торговых партнёров России заявляли о готовности, в том числе торгового взаимодействия, однако с условием качественного развития российской инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала о динамике внешнеторгового оборота Красноярского края и Республики Беларусь.