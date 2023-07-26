В новосибирском метро установили шесть ступенькоходов

В Новосибирске на шести станциях метро установили гусеничные подъёмники для инвалидных колясок. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Анатолий Локоть.

— Доступность метро для маломобильных граждан повышается, — отметил Локоть.

Ступенькоходы установлены на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская» и «Золотая нива».

Мобильный гусеничный лестничный подъёмник позволяет транспортировать различные типы ручных инвалидных колясок с двумя большими колесами и имеет грузоподъемность до 130 кг.

Напомним, что Новосибирск получит дополнительные средства на развитие метрополитена. На проектирование продолжения Дзержинской линии метро на период 2023–2025 годов в областном бюджете заложено по 180 млн рублей.

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