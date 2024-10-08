Российский рынок кибербезопасности к 2028 году достигнет 715 млрд рублей

Российский рынок кибербезопасности растет темпами, опережающими мировой рынок информационной безопасности.

По данным Центра стратегических разработок, ожидается среднегодовой темп прироста рынка в 23,6% в следующие 5 лет.

— К 2028 году рынок достигнет 715 миллиардов рублей, на долю российских вендоров будет приходиться более 95%, — отметила Екатерина Кваша, заместитель генерального директора ЦСР.

В 2023 году рынок кибербезопасности продемонстрировал значительный рост и достиг 248,5 млрд рублей, увеличившись на 28,5%. В структуре рынка услуги заняли 27%, а средства защиты информации — 73%. Лидирующие позиции на рынке принадлежат таким компаниям, как «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies, которые вместе контролируют половину рынка.

Рынок средств защиты информации также продемонстрировал рост на 27,6%, достигнув 182,6 миллиарда рублей. Это превышает мировой рынок на 15,6%. Особенно заметен рост сегмента средств защиты данных, который увеличился на 93,8% и составил 23 миллиарда рублей.

Российские вендоры заняли значительную долю рынка (89%) средств защиты информации.

— Объем рынка услуг по итогам 2023 года вырос на 31,1% до 65,9 млрд руб. В этом сегменте рынка сильные позиции у интеграторов решений. Учитывая это, лидерами рынка оказания услуг информационной безопасности в 2023 году стали BI.ZONE, ГК «Солар», ГК Innostage, Jet Infosystems, Positive Technologies, — отметили в исследовании ЦСР.

В 2024 году ожидается рост интенсивности кибератак, переход от массовых атак к точечным. Продолжится нормативное регулирование, стимулирование отрасли государством и внедрение проактивной кибербезопасности.

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