Ровно 10 лет назад открылся Бугринский мост в Новосибирске

10 лет назад, 8 октября 2014 года, в Новосибирске состоялось торжественное открытие Бугринского моста. На этом мероприятии присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин.
В своем поздравительном слове Путин отметил, что Новосибирску давно был необходим третий мост, и город успешно справился с этой задачей.
Бугринский мост был построен за четыре года. Его протяженность составляет 2,1 километра, а высота арки — 380 метров. Новый мост имеет шесть полос движения (по три в каждом направлении). Это позволяет ему пропускать не менее 80 тысяч автомобилей в сутки при расчётной скорости 80–100 километров в час.
В 2016 году Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) наградила проектировщиков Инженерной группы «Стройпроект» и генерального проектировщика мостового перехода премией FIDIC Award of Merit 2016.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы сравнили испытания четвертого и Октябрьского моста.
Источник фото: Flickr / Автор — Gensa Gensa
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