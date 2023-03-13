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Срок гарантийного ремонта техники Apple в РФ может увеличится

  • 13/03/2023, 10:10
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Срок гарантийного ремонта техники Apple в РФ может увеличится
Причина в том, что в конце марта истекает срок действия соглашений между производителем и российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), и компания не планирует их продлевать.

Гарантийный ремонт техники Apple с апреля текущего года увеличится до двух месяцев, пишет ФАН со ссылкой на газету «Известия».

Причина в том, что в конце марта истекает срок действия соглашений между производителем и российскими авторизованными сервисными центрами (АСЦ), и компания не планирует их продлевать.

Отмечается, что в начале апреля центры свяжутся с новым зарубежным партнером компании, которому будут отправляться гарантийные устройства.

— В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев, — сообщил собеседник издания.

При этом уточняется, что мера необходима для того, чтобы не нарушать американские санкции, согласно которым ввоз в Россию смартфонов дороже 300 долларов строго запрещен.

По данным эксперта, за гарантийные работы будут приниматься устройства, привезенные не позднее марта прошлого года, или купленные за пределами РФ. А за обслуживание техники, ввезенной по параллельному импорту, нести ответственность будет продавец.

Ранее редакция сообщала, что поставщики больше не хотят ввозить iPhone по параллельному импорту из-за новых санкций.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции гарантия гарантийный ремонт Apple Apple в России


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