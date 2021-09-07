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Российскую молодёжь предостерегли от продажи «Пушкинских карт»

  • 07/09/2021, 16:57
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За подобные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Детская правозащитница Тамара Гусова, директор Академического лицея имени М.В. Ломоносова, заявила, что «в народе» появились дельцы, подбивающие юных променять на «30 сребреников» впечатления от приобщения к великому.

— Как жалел Тим Талер о своём проданном смехе, отдав его за право выигрывать пари барону Тречу, так и ребята, которые сейчас продают свои «пушкинские карты», будут жалеть об упущенной возможности ходить в театры и концертные залы, пока они школьники и студенты. Но будет поздно, — заявила Гусова в беседе с телеканалом «360».

Детский правозащитник напомнила «продавцам своей культуры» о противоправности их действий: за незаконное получение выплат и услуг, оказываемых за счет государства установлена административная и уголовная ответственность.

По сути, это передача бюджетных выплат, полученных на другого держателя. Так же, как передача пособия по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилья и других государственных льгот и пособий. «Пушкинские карты» пока не отнесены с точки зрения законодательства к конкретной группе.

— Постановлением Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечается, что статьёй 159.2 УК РФ регламентируется ответственность за незаконное получение социальных выплат, — напомнила Гусова, предположив, что если не самих продавцов, то взрослых подстрекателей могут наказать точно.

Она призвала ценить подаренную молодежи возможность ходить в театры и другие учреждения, поскольку над мерой поддержки работали многие деятели культуры. Их отношение к проблеме нельзя назвать обывательским.

Ранее Infopro54 сообщал о критериях отбора в проект «Пушкинская карта», который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт.

Фото: pixabay.com автор: romanen 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги :

Пушкинская карта
продажа
ответственность
молодежь


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