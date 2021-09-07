Российскую молодёжь предостерегли от продажи «Пушкинских карт»

Детская правозащитница Тамара Гусова, директор Академического лицея имени М.В. Ломоносова, заявила, что «в народе» появились дельцы, подбивающие юных променять на «30 сребреников» впечатления от приобщения к великому.

— Как жалел Тим Талер о своём проданном смехе, отдав его за право выигрывать пари барону Тречу, так и ребята, которые сейчас продают свои «пушкинские карты», будут жалеть об упущенной возможности ходить в театры и концертные залы, пока они школьники и студенты. Но будет поздно, — заявила Гусова в беседе с телеканалом «360».

Детский правозащитник напомнила «продавцам своей культуры» о противоправности их действий: за незаконное получение выплат и услуг, оказываемых за счет государства установлена административная и уголовная ответственность.

По сути, это передача бюджетных выплат, полученных на другого держателя. Так же, как передача пособия по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилья и других государственных льгот и пособий. «Пушкинские карты» пока не отнесены с точки зрения законодательства к конкретной группе.

— Постановлением Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечается, что статьёй 159.2 УК РФ регламентируется ответственность за незаконное получение социальных выплат, — напомнила Гусова, предположив, что если не самих продавцов, то взрослых подстрекателей могут наказать точно.

Она призвала ценить подаренную молодежи возможность ходить в театры и другие учреждения, поскольку над мерой поддержки работали многие деятели культуры. Их отношение к проблеме нельзя назвать обывательским.

Ранее Infopro54 сообщал о критериях отбора в проект «Пушкинская карта», который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт.