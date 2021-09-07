Госконтрактам разрешат удорожание на 30%

Завершена публичная антикоррупционная экспертиза проекта постановления правительства Новосибирской области, в котором прописываются условия увеличения цены госконтракта в связи с ростом цен на стройматериалы. Документ размещен на сайте «Электронной демократии». Он принимается в соответствии с аналогичными изменениями, прописанными в федеральном законодательстве (постановление Правительства РФ от 09.08.2021 №1315).

Изменение существенных условий контракта правительство региона предложило принимать в следующих случаях:

— В пределах лимитов бюджетных обязательств, если это не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) его цены более чем на 30%.

— Предусмотренные проектной документацией объекта физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются.

— Размер увеличения цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Минстроя РФ. Если речь идет о контракте на 100 млн ру6б или более, то по результатам повторной госэкспертизы ПСД.

— Для изменения существенных условий контракта заказчик и поставщик заключают соглашение и прикладывают документы, подтверждающие рост цен на стройматериалы.

— Контракт заключен до 1 июля 2021 года, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий не исполнены

Судя по проекту постановления, изменение цен будет возможно в контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, а также в контрактах, заключенных в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения федеральных нужд.

Если цена контракта увеличивается до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, то это изменение осуществляется только после согласования решения правительства региона об использовании средств резервного фонда области.

При этом вносить изменения в решение об осуществлении капитальных вложений и проводить проверку инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств областного бюджета не планируется.

Напомним, на пресс-конференции в августе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что правительство региона и федеральный центр (Минстрой РФ) разрабатывает пакет документов, которые позволят корректировать госконтракты в части возможного удорожания, готовить допсоглашения в связи с удорожанием материалов и видов работ.

— Мы проводим работу по конъюнктурному анализу смет и материалов, чтобы привести их к рынку. Попробуем до конца года нивелировать цены не только в капремонте, но и в строительстве, — уточнял министр.

Напомним, серьезный рост цен на стройматериалы с лета прошлого года сказался на темпах строительства многих объектов в рамках госзаказов. В том числе ледовой арены. Еще весной застройщик говорил об удорожании строительства ЛДС . В результате в правительстве региона констатировали отставание темпа работ от запланированного графика. В СМИ области появилась информация о задержке расчетов с подрядчиками, работающими на объекте. Все это вызвало серьезную критику зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, который приезжал в Новосибирск во время проведения форума «Технопром-2021».

Кроме того, в конце июня на заседании Общественного совета Новосибирской области обсуждалась ситуация с капремонтом — большая часть торгов на тот момент оказалась не отыграна. Не спешили подрядчики подавать документы и на новые торги по строительству соцобъектов, инфраструктуры, так как контракты не вписывались в экономику. К примеру, на торги по остеклению бассейна «Нептун» дважды не заявилось ни одного участника. ПСД по объекту просчитывалась несколько лет назад (51 млн рублей) и сегодня абсолютно неактуальна, рассказывали предприниматели на совещании в реготделении «Опоры России».

Между тем, судя по данным, собранным экспертами, рост цен на стройматериалы гораздо серьезнее, чем тот, который закладывается в постановлении правительства региона. По информации реготделения «Опоры России» и Сибирского центра ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике информации, в 1 квартале 2021 года, по сравнению с 4 кварталом 2020 года, наиболее серьезный рост произошел на металлические конструкции и арматуру: в среднем на 20-30%, а на оцинкованный профнастил цены выросли более чем на 80%. В результате выросла стоимость стройматериалов, в которых присутствует доля металлических конструкций: ЖБИ-панели — на 3,9%, ЖБИ-сваи — на 9,3%. Кабельная продукция с жилами из алюминия и меди подорожала на 12,3%, трубы стальные электросварные — на 26,4%, отопительные радиаторы — на 12,4%. Пиломатериалы обрезных хвойных выросли в цене на 8,6%, краски масляные и алкидные — на 6,2%, трубы полиэтиленовые — на 20%.

Во 2 квартале динамика роста цен сохранилась. В среднем цены на металлоконструкции в Новосибирской области тогда выросли на 20-30% (лист стальной сегодня в среднем стоит 100 тысяч рублей за тонну, прокат угловой — 80 тысяч рублей за тонну, арматура горячекатанная — 65-70 тысяч рублей за тонну). Листовая сталь (горячекатанная и холоднокатанная) выросла в цене за полгода по разным видам толщины листа от 87 до 124%. Оцинкованный лист, из которого производят вентиляцию, водостоки, ограждения, электронные приборы, фасад и кровлю, подорожал на 79%. Вещество для производства пенополиуретана для теплоизоляции проводов — на 40%. Комплектующие для производства окон и само стекло — на 40%, алюминиевый армирующий профиль — на 80%. На днях подрядчики начали получать письма от поставщиков и производителей с предупреждением о повышении цен на сухие смеси — на 50%.