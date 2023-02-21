Рекламодателям

Зарубежный инвестор не подтвердил финансирование производства противомалярийных препаратов

  • 21/02/2023, 17:26
Автор:
инвестиции в производство
Промышленный проект с потенциалом выхода на мировой рынок сворачивается. Налоговая вышла с иском о банкротстве компании, которая претендовала на статус резидента «Биотехнопарка».

— «Сиббиотех» брал участок без торгов на ОбьГЭСе, где мы хотели делать вторую очередь «Биотехнопарка». Но у них инициатором проекта был европейский инвестор. Насколько я понимаю, с начала истории с COVID-19 инвестор не подтвердил инвестиции и проект был заморожен, — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Вчера стало известно, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Сиббиотех». Сумма исковых требований составляет 125,2 млн рублей.

«Сиббиотех» будет закупать у новосибирских фермеров полынь

Напомним, ООО «Сиббиотех» представила свой проект на инвестиционном совете Новосибирской области в марте 2020 года. Компания планировала организовать в регионе производство артемизинина и артемизининовой кислоты — это основные компоненты, необходимые для выпуска противомалярийных препаратов. Об этом сообщал директор ООО «Сиббиотех» Виталий Тирон. Запуск производства планировался к весне 2021 года, выход на проектную мощность — весной 2022 года. План производства: 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год. Общий объем инвестиций в проект в ценах 2020 года — 671 млн рублей. Для финансирования проекта инвестор намеревался привлечь средства Фонда развития промышленности (125,6 млн рублей) и МСП Банка (89,4 млн рублей).

Изначально инвестор запросил участок в Биотехнопарке Кольцово, но против размещения этого производства в данной локации выступил мэр наукограда Николай Красников.

В июле 2021 года компания получила участок на ОбьГЭСе.  В сентябре 2021 года в рамках форума Inpark-2021 «Агентство инвестиционного развития региона» и компания «Сиббиотех» подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проекта строительства завода по производству артемизинина и артемизининовой кислоты на площадке второй очереди Биотехнопарка.

— Продукцией предприятия уже интересуются на международном уровне: ООН рассматривает возможность его поставок в Африку, — говорил директор АИР Александр Зырянов.

Виталий Тирон уточнял, что у компании две площадки: в Новосибирске и в Австрии. В Австрии находится финальный завод, где производятся готовые лекарства. На площадке в Новосибирске компания также планировала выпускать препараты для лечения онкозаболеваний: рака брюшной полости, поджелудочной железы и головного мозга.

— Думаю, что около 70% продукции будут приходиться на российский рынок, 30% — направляться на экспорт. Технологический процесс производства сейчас находится в стадии согласования, — говорил глава «Сиббиотеха» редакции Infopro54.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал «Сиббиотеха»   составляет 15 млн рублей. Выручка компании в 2021 году — 130 млн рублей (+332%), чистая прибыль — 107 млн рублей (в 2020 чистый убыток — 1,4 млн рублей). Виталий Тирон является директором и собственником компании. Кроме того, он учредитель компании ООО «Сибирский продукт», которая занимается производством лекарственных препаратов.

 

Ранее редакция приводила данные анализа Контрольно-счетной палаты Новосибирской области об эффективности предоставления инвесторам участков без торгов в регионе. 

Фото пресс-службы АИР

259

Рубрики : Власть Бизнес Промышленность Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Участки без торгов инвестиции в производство банкротство компании


Спецоперация на Украине

Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
послание президента Федеральному Собранию

Президент предложил ввести льготную аренду для работников оборонных предприятий

И приступить к строительству арендного жилья.
Читать статью >>
Лечение и диагностика онкологии

В Новосибирской области удалось добиться снижения смертности от онкологии

Впервые за много лет.
Читать статью >>
строительство поликлиник

Две поликлиники по ГЧП в Новосибирске планируют ввести до 1 сентября

В Минздраве заявляют, что цена этого проекта снизилась по сравнению с осенью 2022 года.
Читать статью >>
господдержка бизнеса

В Новосибирской области выросло количество желающих стать предпринимателями

В связи с этим центр «Мой бизнес» расширяет присутствие в районах области.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Суд подтвердил незаконное использование базы данных 2ГИС московской компанией

21/02/2023, 17:20

Президент предложил ввести льготную аренду для работников оборонных предприятий

21/02/2023, 17:19

В Новосибирской области удалось добиться снижения смертности от онкологии

21/02/2023, 16:30

В 2023 году у рынка факторинга есть шанс восстановиться

21/02/2023, 15:50
Популярное

Фильмы и сериалы Disney станут недоступны для просмотра на российских сервисах

21/02/2023, 12:16

Банк России выявил новую схему обмана граждан

21/02/2023, 12:08

Сколько блинов можно съесть на Масленицу

20/02/2023, 12:54
Новости компаний

Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страны

21/02/2023, 16:59

«Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности

21/02/2023, 15:10

ВТБ нарастил выдачу ипотеки на 20%

21/02/2023, 14:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска