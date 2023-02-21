Зарубежный инвестор не подтвердил финансирование производства противомалярийных препаратов

— «Сиббиотех» брал участок без торгов на ОбьГЭСе, где мы хотели делать вторую очередь «Биотехнопарка». Но у них инициатором проекта был европейский инвестор. Насколько я понимаю, с начала истории с COVID-19 инвестор не подтвердил инвестиции и проект был заморожен, — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Вчера стало известно, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Сиббиотех». Сумма исковых требований составляет 125,2 млн рублей.

Напомним, ООО «Сиббиотех» представила свой проект на инвестиционном совете Новосибирской области в марте 2020 года. Компания планировала организовать в регионе производство артемизинина и артемизининовой кислоты — это основные компоненты, необходимые для выпуска противомалярийных препаратов. Об этом сообщал директор ООО «Сиббиотех» Виталий Тирон. Запуск производства планировался к весне 2021 года, выход на проектную мощность — весной 2022 года. План производства: 7,5 тонн артемизинина и 1,5 тонны артемизининовой кислоты в год. Общий объем инвестиций в проект в ценах 2020 года — 671 млн рублей. Для финансирования проекта инвестор намеревался привлечь средства Фонда развития промышленности (125,6 млн рублей) и МСП Банка (89,4 млн рублей).

Изначально инвестор запросил участок в Биотехнопарке Кольцово, но против размещения этого производства в данной локации выступил мэр наукограда Николай Красников.

В июле 2021 года компания получила участок на ОбьГЭСе. В сентябре 2021 года в рамках форума Inpark-2021 «Агентство инвестиционного развития региона» и компания «Сиббиотех» подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проекта строительства завода по производству артемизинина и артемизининовой кислоты на площадке второй очереди Биотехнопарка.

— Продукцией предприятия уже интересуются на международном уровне: ООН рассматривает возможность его поставок в Африку, — говорил директор АИР Александр Зырянов.

Виталий Тирон уточнял, что у компании две площадки: в Новосибирске и в Австрии. В Австрии находится финальный завод, где производятся готовые лекарства. На площадке в Новосибирске компания также планировала выпускать препараты для лечения онкозаболеваний: рака брюшной полости, поджелудочной железы и головного мозга.

— Думаю, что около 70% продукции будут приходиться на российский рынок, 30% — направляться на экспорт. Технологический процесс производства сейчас находится в стадии согласования, — говорил глава «Сиббиотеха» редакции Infopro54.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал «Сиббиотеха» составляет 15 млн рублей. Выручка компании в 2021 году — 130 млн рублей (+332%), чистая прибыль — 107 млн рублей (в 2020 чистый убыток — 1,4 млн рублей). Виталий Тирон является директором и собственником компании. Кроме того, он учредитель компании ООО «Сибирский продукт», которая занимается производством лекарственных препаратов.

Ранее редакция приводила данные анализа Контрольно-счетной палаты Новосибирской области об эффективности предоставления инвесторам участков без торгов в регионе.