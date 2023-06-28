S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кызыл

— Авиакомпания S7 Airlines расширяет программу полетов из Новосибирска и с 11 июля 2023 года открывает новый собственный рейс по маршруту Новосибирск-Кызыл, — сообщил директор по развитию S7 Group Игорь Веретенников на юбилейном Х Международном Сибирском транспортном форуме.

Рейсы будут выполняться еженедельно во вторник, четверг и субботу на Embraer 170.

Отметим, что авиарейсы между Кызылом и Новосибирском обслуживают еще две компании — это «КрасАвиа» (на Як-42) и «ИрАэро» (на SSJ-100).

Кызыл — столица Республики Тыва. Со всех сторон он окружен Саянскими горами. Расстояние между Новосибирском и Кызылом: 863 км.

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