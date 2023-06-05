Россиян могут на год освободить от транспортного налога

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил главе Минтруда Антону Котякову освободить граждан от транспортного налога за первый год владения авто, если они стали собственниками автомобилей в результате наследования, передает RT.

По словам парламентария, при наследовании транспортного средства нередко новые собственники не имеют водительского удостоверения и не планируют эксплуатировать автомобиль, поэтому, как правило, реализуют его в первый год владения. А другая категория лиц тратит много времени на получение водительского удостоверения, в то время как автомобиль фактически не эксплуатируется.

— В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства, — цитирует текст обращения «RT на русском».

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