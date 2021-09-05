Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

— В связи с выходом 2 марта 2021 года закона об обратной генерации мы видим очень большой интерес к покупке аккумуляторов, солнечных панелей, ветрогенераторов у жителей Краснодарского края, Сочи, Крыма. Они хотят зарабатывать на обратной генерации, — сообщил Infopro54 представитель завода «Лиотех» (Новосибирск) Антон Адушкин. — Пока нет понимания, в том числе у энергетиков, как этот закон будет работать, как принимать энергию, как ее оплачивать, но закон есть. Пока люди покупают аккумуляторы для себя и формируют задел на будущее.

Согласно постановлению правительства РФ № 299 энергосбытовые компании обязаны заключить соответствующий договор на покупку электроэнергии у частного лица, которое владеет генерацией на основе ВИЭ (солнечные панели или ветрогенератор). Ключевые параметры, прописанные в постановлении:

Для работы в сфере микрогенерации производитель должен заключить новый договор на техническое присоединение к электрическим сетям. Технологическое присоединение объектов микрогенерации осуществляется к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В. Мощность подключаемого генерирующего оборудования может составлять от 15 до 150 кВт включительно (на один объект присоединения). Объекты ВИЭ-генерации можно располагать рядом с домом или хозяйственными посторойками. Продавать электроэнергию можно по той же цене, что и покупать, но в ограниченном объеме. Остальное по ~2 рубля Физические лица освобождены от налога на прибыль от продажи электроэнергии со своей генерации на основе ВИЭ.

По словам Антона Адушкина, экономия (а значит, и возможность заработка) возникает при использовании солнечных панелей, ветрогенераторов вместе с аккумуляторами, которые накапливают энергию, выработанную ВИЭ. Для маленькой станции, рассчитанной на потребности домашнего хозяйства, достаточно 4-8 аккумуляторов. Далее емкость аккумуляторной батареи зависит от объема средств инвестора, желающего заработать на обратной генерации. Однако неопытный пользователь не сможет самостоятельно построить работоспособную систему, даже имея все ее составные части. По словам собеседника Infopro54, большое значение имеет контролирующий модуль, увязывающий работу солнечной или ветряной станции и аккумуляторной батареи.

— Сейчас по всей России и за рубежом, в основном пользуются свинцовыми аккумуляторами, так как они дешевле и с ними не требуется совершать дополнительных манипуляций. С литием приходится ставить дополнительную электронику и защиту. Обычный пользователь не хочет этим заниматься, — констатирует представитель завода. — На наш взгляд, комплексный подход и разрабатываемые решения «Лиотех» облегчат переход от свинцовых к литий-ионным аккумуляторам.

— Мы выходим на рынок бюджетных накопителей для частного покупателя. Компактный накопитель представляет собой небольшой бокс с 4 аккумуляторами внутри, оснащенный розеткой 220 В и двумя автомобильными розетками 12 В. Его можно заряжать дома или от розетки автомобиля и использовать, например, на отдыхе: вы сможете включить плиту, разогреть чайник, обеспечить освещение лагеря и т.д., — поясняет Антон Адушкин. — Мы считаем, что он будет востребован у частных лиц.

Кстати, в ближайшее время завод «Лиотех» планирует запустить в массовое производство компактные накопители, которые можно взять с собой в поездку на природу: в лес, в горы, на рыбалку или использовать как источник энергии в закрытых помещениях, подземных коммуникациях, где использование обычного генератора невозможно.

В линейку предприятия сегодня входят литий-ионные аккумуляторы и готовые решения на их основе, поставляемые как для нужд частных пользователей, так и промышленности, транспорта.

Напомним, большой интерес к технологиям по производству электроэнергии с помощью альтернативных источников сегодня проявляют промышленные предприятия и крупные инвесторы. Минувшим летом представители ОАО «Новосибирскэнергосбыт» рассказывали о планах по развитию солнечной энергетики, в том числе продвижению солнечных панелей среди частных клиентов и юрлиц. Представители компании также говорили, что этими проектами заинтересовался ряд крупных инвесторов.