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Электронный ошейник — с заботой о самом главном

  • 05/09/2021, 14:43
До сих пор не удалось прийти к единому мнению касательно электронных ошейников для собак. Одни считают, что они являются причиной крайнего дискомфорта у питомцев. Другие же позиционируют устройство, как способ сохранить животному жизнь и здоровье. Давайте отправимся на поиски истины вместе и разберёмся в основных функциях ЭШО, его достоинствах и недостатках.

Электронный ошейник — принцип работы и назначение

Устройство призвано научить собаку самоконтролю независимо от её природных наклонностей и темперамента. Электронный ошейник представляет собой продукт передовых технологий с несколькими типами воздействия на млекопитающих семейства псовых:

  1. Звук. Воспроизводится при помощи микрофона, встроенного в тело механизма.
  2. Вибрация. Передаётся через корпус гаджета непосредственно на тело собаки.
  3. Разряд. Электрическое воздействие осуществляется двумя контактными точками в виде электродов. Находятся последние с внутренней стороны ошейника.

Связь между пультом управления и самим прибором налажена посредством радиоволн. Поэтому для успешной дрессуры человек должен находиться в зоне покрытия прибора. Умело сочетая различные типы раздражителей, можно не только выучить собаку важным командам, но скорректировать неправильное поведение питомца. Особенно если пёс мощных размеров и демонстрирует агрессивное поведение.

Как правильно подобрать электронный ошейник?

При выборе аксессуара для дрессировки питомца первое на что необходимо обратить внимание — его вес. Соответственно ошейники рассчитаны на разную массу животного. Кроме этого, ЭШО подбирают по:

  • Дальности действия. Значения параметра колеблются от 50 до 1000 м и более.
  • Назначению. Ошейник может предохранять от лая, нежелательного поведения, привычки подбирать на улице.
  • Степени защиты от влаги. Различают устойчивость к попаданию отдельных капель, при кратковременном погружении и полную водонепроницаемость.
  • Встроенной системе «антилай». Нужна только если у собаки с этим серьёзная проблема.
  • Наличию биппера. Функция в основном нужная для представителей охотничьих пород

Также ЭШО оснащают подсветкой местоположения и дисплея, дифференцированными методами воздействия, программируемым модулем. И заключительный параметр — тип питания. Устройство запитывается от перезаряжаемого аккумулятора или батареек.

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Преимущества и недостатки электронного ошейника для собак

Устройство обладает компактными размерами и относительно малым весом, что способствует свободному передвижению собаки и не мешает ей вести привычный образ жизни. Помимо этого, ЭШО помогает:

  • поэтапно налаживать поведение;
  • привлекать внимание животного в нужный момент;
  • управлять собакой на расстоянии;
  • напоминать о правилах во время прогулки;
  • контролировать границы территории выгула.

Механизм значительно сокращает время на тренировку и способствует устранению угрозы со стороны особенно активных и вспыльчивых пород. Это в свою очередь предотвращает вероятность нападения неуправляемой собаки на других животных или людей.

В качестве отрицательной черты присущей электронному ошейнику можно выделить трудность в осуществлении дрессуры. Однако, проблема легко решаема. Нужно просто обратиться за помощью к знающему кинологу. Специалист наглядно объяснит принципы управления и научит как правильно дрессировать собаку без ущерба для её психики и здоровья.

Стоит ли использовать электронный ошейник для воспитания собаки?

Исходя из всех вышеперечисленных плюсов и минусов ЭШО можно сделать вывод о полной целесообразности и эффективности прибора. Последнему под силу:

  • справиться с дурными наклонностями;
  • закрепить отработанные команды;
  • отучить питомца подбирать на улице;
  • обезопасить окружающих от нападения;
  • уменьшить время тренировок собаки.

Так что, если хозяин действительно любит и бережёт своего пса, он не станет действовать ему во вред и научится успешно применять устройство на благо животного.

Фото с сайта Smdog.ru

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Собаки


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