Электронный ошейник — с заботой о самом главном

Устройство призвано научить собаку самоконтролю независимо от её природных наклонностей и темперамента. Электронный ошейник представляет собой продукт передовых технологий с несколькими типами воздействия на млекопитающих семейства псовых:
Связь между пультом управления и самим прибором налажена посредством радиоволн. Поэтому для успешной дрессуры человек должен находиться в зоне покрытия прибора. Умело сочетая различные типы раздражителей, можно не только выучить собаку важным командам, но скорректировать неправильное поведение питомца. Особенно если пёс мощных размеров и демонстрирует агрессивное поведение.
При выборе аксессуара для дрессировки питомца первое на что необходимо обратить внимание — его вес. Соответственно ошейники рассчитаны на разную массу животного. Кроме этого, ЭШО подбирают по:
Также ЭШО оснащают подсветкой местоположения и дисплея, дифференцированными методами воздействия, программируемым модулем. И заключительный параметр — тип питания. Устройство запитывается от перезаряжаемого аккумулятора или батареек.
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Устройство обладает компактными размерами и относительно малым весом, что способствует свободному передвижению собаки и не мешает ей вести привычный образ жизни. Помимо этого, ЭШО помогает:
Механизм значительно сокращает время на тренировку и способствует устранению угрозы со стороны особенно активных и вспыльчивых пород. Это в свою очередь предотвращает вероятность нападения неуправляемой собаки на других животных или людей.
В качестве отрицательной черты присущей электронному ошейнику можно выделить трудность в осуществлении дрессуры. Однако, проблема легко решаема. Нужно просто обратиться за помощью к знающему кинологу. Специалист наглядно объяснит принципы управления и научит как правильно дрессировать собаку без ущерба для её психики и здоровья.
Исходя из всех вышеперечисленных плюсов и минусов ЭШО можно сделать вывод о полной целесообразности и эффективности прибора. Последнему под силу:
Так что, если хозяин действительно любит и бережёт своего пса, он не станет действовать ему во вред и научится успешно применять устройство на благо животного.
Фото с сайта Smdog.ru
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