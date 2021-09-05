Электронный ошейник — с заботой о самом главном

Электронный ошейник — принцип работы и назначение

Устройство призвано научить собаку самоконтролю независимо от её природных наклонностей и темперамента. Электронный ошейник представляет собой продукт передовых технологий с несколькими типами воздействия на млекопитающих семейства псовых:

Звук. Воспроизводится при помощи микрофона, встроенного в тело механизма. Вибрация. Передаётся через корпус гаджета непосредственно на тело собаки. Разряд. Электрическое воздействие осуществляется двумя контактными точками в виде электродов. Находятся последние с внутренней стороны ошейника.

Связь между пультом управления и самим прибором налажена посредством радиоволн. Поэтому для успешной дрессуры человек должен находиться в зоне покрытия прибора. Умело сочетая различные типы раздражителей, можно не только выучить собаку важным командам, но скорректировать неправильное поведение питомца. Особенно если пёс мощных размеров и демонстрирует агрессивное поведение.

Как правильно подобрать электронный ошейник?

При выборе аксессуара для дрессировки питомца первое на что необходимо обратить внимание — его вес. Соответственно ошейники рассчитаны на разную массу животного. Кроме этого, ЭШО подбирают по:

Дальности действия. Значения параметра колеблются от 50 до 1000 м и более.

Назначению. Ошейник может предохранять от лая, нежелательного поведения, привычки подбирать на улице.

Степени защиты от влаги. Различают устойчивость к попаданию отдельных капель, при кратковременном погружении и полную водонепроницаемость.

Встроенной системе «антилай». Нужна только если у собаки с этим серьёзная проблема.

Наличию биппера. Функция в основном нужная для представителей охотничьих пород

Также ЭШО оснащают подсветкой местоположения и дисплея, дифференцированными методами воздействия, программируемым модулем. И заключительный параметр — тип питания. Устройство запитывается от перезаряжаемого аккумулятора или батареек.

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Преимущества и недостатки электронного ошейника для собак

Устройство обладает компактными размерами и относительно малым весом, что способствует свободному передвижению собаки и не мешает ей вести привычный образ жизни. Помимо этого, ЭШО помогает:

поэтапно налаживать поведение;

привлекать внимание животного в нужный момент;

управлять собакой на расстоянии;

напоминать о правилах во время прогулки;

контролировать границы территории выгула.

Механизм значительно сокращает время на тренировку и способствует устранению угрозы со стороны особенно активных и вспыльчивых пород. Это в свою очередь предотвращает вероятность нападения неуправляемой собаки на других животных или людей.

В качестве отрицательной черты присущей электронному ошейнику можно выделить трудность в осуществлении дрессуры. Однако, проблема легко решаема. Нужно просто обратиться за помощью к знающему кинологу. Специалист наглядно объяснит принципы управления и научит как правильно дрессировать собаку без ущерба для её психики и здоровья.

Стоит ли использовать электронный ошейник для воспитания собаки?

Исходя из всех вышеперечисленных плюсов и минусов ЭШО можно сделать вывод о полной целесообразности и эффективности прибора. Последнему под силу:

справиться с дурными наклонностями;

закрепить отработанные команды;

отучить питомца подбирать на улице;

обезопасить окружающих от нападения;

уменьшить время тренировок собаки.

Так что, если хозяин действительно любит и бережёт своего пса, он не станет действовать ему во вред и научится успешно применять устройство на благо животного.