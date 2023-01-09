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С марта водительские права будут выпускать без штрих-кода

  • 09/01/2023, 10:42
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С марта водительские права будут выпускать без штрих-кода
Также обновляются требования к сдаче экзаменов на права.

О новых правилах оформления водительского удостоверения и требованиях к сдаче экзаменов на права агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Сроки действия прав старого образца

По словам эксперта, к сроку действия старого удостоверения было добавлено три дополнительных года, а это значит, что заменой можно заняться позже. Все актуальные сведения ГИБДД будет получать из базы.

Перечень документов при сдаче экзамена на права

С 1 марта вводится новый перечень документов, необходимых для ГИБДД, при сдаче экзаменов. В обновленный список не входит мед. заключение о наличии/отсутствии у кандидатов противопоказаний к управлению ТС, уточняет эксперт. Сотрудники ГИБДД будут самостоятельно запрашивать эту информацию в электронном виде у Минздрава России. Однако пройти врачей все же необходимо, предупреждает Егор Редин.

Причины, по которым не все желающие могут получить права, тоже корректируются:

  • окончание срока действия паспорта или иного документа, подтверждающего личность;
  • окончание срока действия медицинской справки;
  • неявка на экзамен.

Редин отметил, что эти причины «актуальны при оформлении прав российского и международного образцов в равной степени».

Основания для прекращения действия удостоверения

  • документ, который был использован при получении прав, признан поддельным или выдан с нарушением законодательства;
  • у водителя возникли медицинские причины для прекращения права управления транспортом;
  • медицинская справка была аннулирована.

При условии, что причины прекращения действия удостоверения медицинские, водителю можно будет пройти дополнительное обследование.

Исключение штрих-кода

С марта водительские права будут выпускать без штрих-кода.

До весны также обсуждается возможность введения электронных прав. В таком случае водителям достаточно будет иметь с собой Qr-код вместо ламинированного документа.

Ранее редакция сообщала, какие законы вступают в силу в январе 2023.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassan

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация экзамены на права водительские права


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