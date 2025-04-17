Рост цены пасхального набора продуктов замечен в Новосибирской области

До Пасхи осталось несколько дней, и многие жители Новосибирска ведут активную закупку различных ингредиентов для праздничного стола. В Новосибирской области набор все необходимого для Пасхи можно приобрести за 528 рублей 54 копейки. Для сравнения в 2024 году — 443 рублей 87 копеек. В набор входят яйца, сливочное масло, мука, молоко, сахар, разрыхлитель, ваниль, изюм, соль — ингредиенты кулича, а также яйца и творожная пасха.

Средняя стоимость продуктов, необходимых для стола в 2025 году, составила 495 рублей 35 копеек на семью в целом по России. По сравнению с прошлым годом, цена увеличилась на 11,7%.

Среди российских регионов, где стоимость пасхального набора оказалась самой низкой, можно выделить:

Республика Мордовия — 397 рублей 28 копеек, что является минимальным показателем среди всех регионов.

Пензенская область — 402 рубля 43 копейки.

Чувашская Республика — 409 рублей 29 копеек.

Кировская область — 412 рублей 35 копеек.

Нижегородская область — 414 рублей 57 копеек.

Наименьший рост цен на пасхальный набор был зафиксирован в следующих регионах:

Республика Адыгея и Орловская область (+1,1%).

Смоленская область (+3,1%).

Псковская область (+3,9%).

Курская область (+5,2%).

Белгородская область (+5,5%).

Индекс, который рассчитывается Центром социального развития (ЦСР) с 2024 года в Чистый четверг перед празднованием Пасхи, учитывает расходы на среднестатистическую семью из четырёх человек.

Кстати, одним из трендов предпасхальной подготовки в Новосибирской области становится приготовление или покупка так называемой четверговой соли. Как отмечают производители, в этом году спрос на неё вырос. Между тем, с этим продуктом связано множество суеверий, чего уж точно не одобряет православная церковь.

Однако изготовители приправы подчеркивают, что четверговая соль имеет отношение в первую очередь к традициям кулинарным.

— Четверговая соль существенно отличается по вкусу от обычной. Ее можно по-разному готовить, мы готовим ее в русской печи на березовых дровах. За пять часов в печи соль меняет не только цвет. Вкус другим становится, и появляются новые свойства, сходные с тем, какие есть у активированного угля. Наши предки использовали такую соль, в том числе, и как сорбент. С четверговой солью связаны разные поверья и ритуалы. Но хотелось бы, чтобы люди к четверговой соли присмотрелись больше как к традиционной пищевой добавке, чтобы открыли для себя старые, исконные рецепты. И на пасхальном столе, конечно, она уместна: посолить вареное яйцо именно четверговой солью – это традиция, — рассказала BFM-Новосибирск директор по развитию компании «Сибирская воля» Ольга Терентьева.

Ранее редакция сообщала о том, что нельзя делать на Пасху. В праздник Светлого Христова Воскресения каждый человек должен проникнуться благоговением и ощутить важность этого великого события.