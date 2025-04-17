Телеграм-канал «ямы на Котовского» в Новосибирске отметил Дмитрий Губерниев

В Новосибирске состоялась встреча между представителем правительства Сергеем Нешумовым и журналистом Дмитрием Губерниевым, на которой они обсудили актуальную проблему, связанную с ямой на улице Котовского. Эта проблема вызвала столько обсуждений, что даже появился специальный телеграм-канал, посвящённый ей.
Нешумов отметил, что подобные дорожные проблемы неизбежны в крупных городах из-за особенностей их коммунальной инфраструктуры.
— Это не коррупция, а объективная реальность нынешних технологий. Теплосетевые коммуникации действительно устроены так, что требуют постоянного ремонта в одних и тех же местах, — заявил Сергей Нешумов изданию Om1 Новосибирск.
Чиновник объяснил, что проблема «ямы на Котовского» характерна для многих городов России и связана с устаревшими технологиями прокладки и обслуживания тепловых сетей. Он также отметил, что внимание СМИ и активность граждан в социальных сетях способствуют более быстрому решению подобных проблем, хотя и создают дополнительный информационный шум.
Телеграм-канал, посвящённый яме, является примером того, как гражданская активность может оказывать влияние на решение коммунальных проблем.
Ранее редакция сообщала о том, что нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске. Ранее сотрудники «ДЭУ № 6» провели объезд улицам, чтобы проверить состояние знаков.
Источник фото: телеграм-канал «Яма на Котовского»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru