Священник из Новосибирска рассказал, что нельзя делать на Пасху

20 апреля православные России и, в частности, Новосибирской области отметят Пасху. Отец Дмитрий из Новосибирска рассказал об особенностях празднования Воскресения Иисуса Христа.

Как отмечает священник, в праздник Светлого Христова Воскресения каждый человек должен проникнуться благоговением и ощутить важность этого великого события.

— Весь мир, всё человечество торжествует и празднует победу Христа над смертью. В этот день мы собираемся в храме на праздничное пасхальное богослужение. Оно отличается от других богослужений церковного года своим радостным содержанием, контрастирует с богослужениями великопостными, — рассказал отец Дмитрий Горсайту.

Он рассказал, что в дни Пасхи вместо «здравствуйте» принято приветствовать друг друга словами «Христос воскресе», а в ответ говорить «Воистину воскресе».

Как отметил священнослужитель, на Пасху не принято посещать кладбища. Для этого существует специальный день — вторник через неделю после Пасхи. Также в этот праздник не стоит ссориться, ругаться и обижаться.

Ранее редакция сообщала о том, что торговые сети Новосибирска предупредили о недопустимости роста цен перед Пасхой. ФАС направил письма-предупреждения ритейлерам.