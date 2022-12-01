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Туристические проекты, обеспечивающие рост производства сельхозпродукции, получат господдержку

  • 01/12/2022, 16:55
Автор:
развитие сельских территорий
Чиновники заявляют, что такие проекты привлекут людей в село не только отдыхать, но и работать.

Одним из критериев включения проектов в федеральную программу комплексного развития сельских территорий станет объединение туризма и производства. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. По словам министра, в настоящий момент на территории области уже 9 проектов заявились на участие в программе. Среди них, в частности, усадьба «Русский мир» (Коченевский район), животноводческий комплекс «Сибирская нива» (Маслянинский район), пасека Романовых (Мошковский район), пасека в Битках (Сузунский район), «Страусы Сибири» (Колыванский район) и другие. На реализацию данного направления предполагается 10 млн рублей.

Основным критерием, как рассказывает Евгений Лещенко, в рамках направления наряду с туризмом станет увеличение объемов сельхозпроизводства и реализации сельхозпродукции.

То есть важно не просто обеспечить комфортный отдых горожан в сельских условиях, но и развивать объемы производства продукции, чтобы человек, приехав в сельскую местность, мог отведать продукты, которые произведены на этой территории, говорит министр. Здесь не просто развитие внутреннего туризма, но и увеличение объемов производства малыми формами хозяйствования. Эти два направления пересекаются, и оценка проекта осуществляется комплексно.

Конечная цель проекта комплексного развития сельских территорий, по словам Евгения Лещенко, привлечение людей к жизни и работе в сельской местности.

Можно построить клуб, сделать дорогу, говорит глава минсельхоза. Но если не будет высокопроизводительных рабочих мест, все это бессмысленно. Эти направления должны идти параллельно. Мы достигаем синергетического эффекта, когда проекты инвестиционные развиваются одновременно с проектами комплексного развития территории.

Пока же в Новосибирской области прослеживается общемировая тенденция роста урбанизации и сокращения сельского населения. В регионе доля сельских жителей, включая население районных центров, составляет 21% от общей численности.

Однако по всем районам, где обеспечивались проекты комплексного развития, у нас по 2021 году обеспечивался пусть незначительный, но прирост населения, отмечает Лещенко. Не всегда это внутренний прирост, может, зачастую миграционный. Но в целом он обеспечивается.

По информации правительства Новосибирской области, за период реализации программы комплексного развития сельских территорий с 2017 по 2022 год объем финансирования мероприятий составил 3,2 млрд. На эти средства реализованы 75 мероприятий по современному облику сельских территорий, 78 проектов по благоустройству сельских территорий, 2 проекта комплексной жилой застройки, реконструированы и построены 35,9 км дорог, 33,7 км газопроводов, 76,5 км водопроводных сетей, 24,6 км электросетей, более 13,8 тысячи кв. м жилья, жилищные условия улучшили 155 семей, предоставлены 20 квартир работникам АПК и социальной сферы по договору найма.

 

Ранее редакция сообщала, какие районы Новосибирской области уже могут претендовать на федеральное финансирование в рамках программы развития сельских территорий.

Иллюстрация из презентации Минсельхоза

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Туризм Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : развитие сельских территорий производство сельхозпродукции агротуризм


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