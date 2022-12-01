Туристические проекты, обеспечивающие рост производства сельхозпродукции, получат господдержку

Одним из критериев включения проектов в федеральную программу комплексного развития сельских территорий станет объединение туризма и производства. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. По словам министра, в настоящий момент на территории области уже 9 проектов заявились на участие в программе. Среди них, в частности, усадьба «Русский мир» (Коченевский район), животноводческий комплекс «Сибирская нива» (Маслянинский район), пасека Романовых (Мошковский район), пасека в Битках (Сузунский район), «Страусы Сибири» (Колыванский район) и другие. На реализацию данного направления предполагается 10 млн рублей.

Основным критерием, как рассказывает Евгений Лещенко, в рамках направления наряду с туризмом станет увеличение объемов сельхозпроизводства и реализации сельхозпродукции.

— То есть важно не просто обеспечить комфортный отдых горожан в сельских условиях, но и развивать объемы производства продукции, чтобы человек, приехав в сельскую местность, мог отведать продукты, которые произведены на этой территории, — говорит министр. — Здесь не просто развитие внутреннего туризма, но и увеличение объемов производства малыми формами хозяйствования. Эти два направления пересекаются, и оценка проекта осуществляется комплексно.

Конечная цель проекта комплексного развития сельских территорий, по словам Евгения Лещенко, — привлечение людей к жизни и работе в сельской местности.

— Можно построить клуб, сделать дорогу, — говорит глава минсельхоза. — Но если не будет высокопроизводительных рабочих мест, все это бессмысленно. Эти направления должны идти параллельно. Мы достигаем синергетического эффекта, когда проекты инвестиционные развиваются одновременно с проектами комплексного развития территории.

Пока же в Новосибирской области прослеживается общемировая тенденция роста урбанизации и сокращения сельского населения. В регионе доля сельских жителей, включая население районных центров, составляет 21% от общей численности.

— Однако по всем районам, где обеспечивались проекты комплексного развития, у нас по 2021 году обеспечивался пусть незначительный, но прирост населения, — отмечает Лещенко. — Не всегда это внутренний прирост, может, зачастую миграционный. Но в целом он обеспечивается.

По информации правительства Новосибирской области, за период реализации программы комплексного развития сельских территорий с 2017 по 2022 год объем финансирования мероприятий составил 3,2 млрд. На эти средства реализованы 75 мероприятий по современному облику сельских территорий, 78 проектов по благоустройству сельских территорий, 2 проекта комплексной жилой застройки, реконструированы и построены 35,9 км дорог, 33,7 км газопроводов, 76,5 км водопроводных сетей, 24,6 км электросетей, более 13,8 тысячи кв. м жилья, жилищные условия улучшили 155 семей, предоставлены 20 квартир работникам АПК и социальной сферы по договору найма.

Ранее редакция сообщала, какие районы Новосибирской области уже могут претендовать на федеральное финансирование в рамках программы развития сельских территорий.