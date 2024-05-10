В топ-10 регионов с максимальным приростом суммы просрочки по ипотеке вошла НСО

Новосибирская область оказалась в топ-10 регионов с максимальным абсолютным приростом просроченной ипотечной задолженности на вторичном рынке жилья на 1 апреля 2024 года. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант». Регион находится на 7 месте. За 3 месяца 2024 года просрочка новосибирцев по ипотеке на «вторичке» выросла на 113 млн рублей, то есть на 10%. За год рост просрочки в области составил 19%. Общий портфель просрочки в итоге составил 1,218 млрд рублей, общий портфель выданной ипотеки — 337 млрд.

По темпам прироста просрочки на «вторичке» в Сибири лидирует Республика Тыва — +60% до 146 млн рублей. В целом в регионе на 1 апреля 2024 года выдано ипотеки на 48,6 млрд рублей.

Сократилась просрочка по ипотеке на вторичном рынке недвижимости в Республике Хакассия (-16%), Красноярском крае (-6%) и Кемеровской области (-3%).

В целом по России с начала 2024 года объём просроченной ипотеки увеличился на 5% или 2,6 млрд рублей. В абсолютном выражении накопленный в январе-марте 2024 года объём неплатежей в 1,6 раза больше, чем прирост за весь 2023 год.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по кредитам на новостройки выросла в Новосибирской области.