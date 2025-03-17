Новосибирская область попала в топ регионов с самыми безаварийными водителями

В 2024 году доля водителей, которые не были виновниками ДТП на протяжении десяти лет, в Новосибирской области составила 42,7% от общего числа автовладельцев. В вознаграждение за аккуратную езду все они получили скидку в 54% от цены полиса ОСАГО. Такими данными поделились аналитики Российского союза автостраховщиков.

Если брать статистику в целом по стране, то получится, что треть российских водителей получила максимальную скидку за безаварийную езду при оформлении ОСАГО. Доля таких автомобилистов за год выросла с 31,1% до 35,8%.

— Это говорит о том, что все больше автовладельцев стараются ездить аккуратнее, соблюдать правила дорожного движения и не попадать в ДТП, — пояснил президент РСА Евгений Уфимцев.

Как и прежде рейтинг осторожной езды возглавила Москва, где 50,2% застрахованных водителей за десять лет ни попало ни в одну аварию. Этот показатель на 3,4% больше, чем годом ранее. Следом за столицей идут Санкт-Петербург и Московская область (47,2% и 43,1% соответственно). Новосибирская область в этом рейтинге заняла шестое место, после Пермского края и Ленинградской области.

Самые низкие показатели безопасной езды в Крыму, где всего 4,2% водителей получили скидку по ОСАГО, Дагестане (5,6%) и Севастополе (6,6%). По мнению Евгения Уфимцева это может быть связано с целым рядом факторов.

— С недостаточной дисциплиной водителей, низким уровнем их профессиональной подготовки, низким контролем со стороны органов, отвечающих за безопасность движения, — уточнил президент РСА.

Напомним, по итогам 2024 года Новосибирская область оказалась в числе регионов, где наблюдается наибольшее количество мошеннических действий с полисами ОСАГО. Эксперты страхового рынка предупреждали, что это приводит к серьезному повышению цен на полисы для жителей города. По итогам первого полугодия 2024 года, по данным Сибирского ГУ ЦБ, размер средней выплаты по ОСАГО в Новосибирской области вырос почти в два раза, до 124,5 тыс. рублей. Средняя стоимость полиса ОСАГО в регионе на февраль 2025 года, по данным Авито Авто, составляла 11 249 рублей. Для сравнения, в среднем по стране она составляет 7 616 рублей, а годом ранее — 7 817 рублей.

Ранее редакция сообщила о том, что Министерство транспорта Российской Федерации подготовило изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые определяют статус пользователя средств индивидуальной мобильности (включая самокаты), как водителя транспортного средства.