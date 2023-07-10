«Ростелеком» назвал ТОП-3 цифровых сервиса для малых и средних предприятий

внедрение в производственные процессы технологичных решений значительно увеличивает срок жизни организаций сегмента малого и среднего предпринимательства. «Умные» сервисы позволяют оптимизировать деятельность, снизить временные и финансовые издержки, привлечь максимальное число клиентов. Проведенное компанией исследование показало, чтозначительно увеличивает срок жизни организацийсегмента малого и среднего предпринимательства.позволяют оптимизировать деятельность, снизить временные и финансовые издержки, привлечь максимальное число клиентов.

«Цифровая трансформация позволяет найти новые возможности для развития бизнеса. “Ростелеком” предлагает решение производственных задач с помощью технологичных сервисов как для крупных корпораций, так и для предприятий малого и среднего бизнеса», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Сегодня одним из самых востребованных цифровых решений для малых и средних предприятий является «Видеонаблюдение для бизнеса». Сервис обладает функцией видеоаналитики и умеет самостоятельно обрабатывать изображения с камер. Решение «Умные экраны» будет особенно полезно предприятиям общественного питания, торговым центрам, медицинским и образовательным организациям — всем, кому необходимо оперативно доводить информацию до посетителей или привлекать внимание клиентов. Внедрение «Голосового помощника» в работу call-центра позволит значительно снизить затраты на персонал, минимизировать человеческий фактор и повысить качество переговоров. Сервис способен обработать до 80% обращений и принимать звонки в режиме 24/7, что значительно сокращает время ожидания ответа.