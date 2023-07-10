Трамвай №15 сошел с рельсов в Новосибирске

В Новосибирске с рельсов сошел трамвай №15. Пассажиров на тот момент в салоне не было. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

Сообщается, что пострадала только водитель трамвая. Она была доставлена до машины скорой помощи на щите.

Напомним, что не так давно пожарные и спасатели в Новосибирске эвакуировали из остановившегося колеса обозрения семь человек из трех кабинок. Аттракцион перестал работать из-за скачка напряжения в Октябрьском районе Новосибирска. Отмечается, что руководство и работники колеса среагировали оперативно: аттракцион оборудован сразу двумя резервными системами. Они тут же попытались включить одну из них —запустить дизельный электрогенератор, но это ситуацию не поменяло.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску предложили эстакадный общественный транспорт с беспилотными рельсовыми автомобилями.