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«Ростелеком» озвучил итоги новогодних кинопросмотров в Новосибирске

  • 10/01/2023, 17:00
Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представляет самые популярные фильмы и сериалы, которые смотрели в новогодние каникулы сибиряки.

телекомПодавляющее большинство позиций в кинохит-параде заняли российские фильмы и сериалы.

Лидером просмотров стало продолжение любимого новогоднего альманаха «Ёлки-9». Новые герои и четыре волшебные истории из разных точек России (деревня Глухарево, Тюмень, Екатеринбург и Санкт-Петербург) собрали у экранов больше всего новосибирцев.

В комедии «Оливье» за одним столом с самым новогодним салатом объединились разные поколения, но всех разъединила Любовь (Тереза Диуро) — новая дама сердца главы семьи (Сергей Шакуров). Похоже, что планы родственников на наследство оказались под угрозой, но они не намерены сдаваться.

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» — фильм о том, что всегда происходит только под Новый год. Журналисту (Виктор Логинов), который по редакционному заданию на время стал Дедом Морозом, выпало исполнить мечту маленького Саши. Мальчик хочет, чтобы отец вернулся из долгосрочной экспедиции, но не знает, что это только выдуманная для него легенда.

Ну а те зрители, которым поднадоели добрые сказки, переключились на российский триллер «Сестры». Пытаясь спастись от жестокости мужа, Анна (Ирина Старшенбаум) знакомится с обществом таинственных сестер, которые помогают жертвам домашнего насилия, но что они попросят взамен? В целом в первой десятке — семь российских фильмов.

Топ-10 фильмов:

  1. «Ёлки-9» (16+).
  2. «Честный развод-2» (16+).
  3. «Оливье» (12+).
  4. «Вышка» (18+).
  5. «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+).
  6. «По-мужски» (18+).
  7. «Невезучий» (12+).
  8. «Непослушник» (12+).
  9. «Сестры» (16+).
  10. «Эра выживания» (16+).

Как всегда, большую долю занимает детский контент, и здесь в лидерах новогодних просмотров тоже российские фильмы и сериалы. Активнее всего смотрели историческо-фэнтезийную комедию «Грозный папа» о приключениях Ивана Грозного (Евгений Гришковец) в современной Москве. Среди мультфильмов лидируют «Три кота», особенно специальная серия «Новогодняя мелодия».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Ростелеком

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком кино


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