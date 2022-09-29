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Мэр Новосибирска сообщил, сколько нужно на пятилетнюю программу ремонта дорог

  • 29/09/2022, 11:31
Автор:
ремонт дорог
И сколько объектов муниципалитет планирует отремонтировать.

— Летом я впервые давал задачу профильному департаменту сформировать перспективный план ремонта автодорог города на 5 лет. Вплоть до 2027 года. Такой план разработан, — сообщил, выступая перед депутатами горсовета на сентябрьской сессии, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На сегодняшний день в план вписан 351 дорожный объект, который нужно отремонтировать за 2023-2027 годы. Ориентировочный объем финансирования на эти работы составляет более 20 млрд рублей.

— Я обращаюсь к депутатскому корпусу и предлагаю обсудить этот план на профильной комиссии, обсудить его с коллегами в Заксобрании и Минтрансе региона, чтобы добиться одной позиции. При объединении усилий план ремонта дорог будет реализован, и мы будем приводить в нормативное состояние дороги города Новосибирска, — заявил Локоть.

Позже в своей группе «ВКонтакте» Локоть уточнил, что при обеспечении необходимого финансирования можно починить более 540 км дорог и привести к нормативу автомобильные дороги магистрального и районного значения.

новости Новосибирска

Успеет ли мэрия за месяц подготовить паспорта дорог и тротуаров Новосибирска?

Опрошенные редакцией депутаты горсовета сказали, что у них нет информации о пятилетнем плане ремонта дорог и объектах, которые в него вошли. До сих пор такие планы формировались на год, но не выполнялись в полном объеме.

Напомним, в конце мая, на аппаратном совещании, Анатолий Локоть дал поручение профильным подразделениям муниципалитета подготовить паспорта дорог и тротуаров города. Результатом паспортизации дорог, по его словам, должен был стать график ремонта на ближайшую пятилетку исходя из их текущего состояния, а не финансовых возможностей бюджета, как было ранее.

— Давайте отталкиваться не от финансового, а от технического состояния, — говорил глава города. — Прошу пятилетку расписать и такой же паспорт сделать по тротуарам. Давайте мониторить наше дорожное хозяйство по городу, чтобы у нас было свое представление его техническом состояния. Тогда легче будет говорить о финансировании. В течение месяца надо сделать. У нас уже с главами районов разговор на эту тему был — какое-то представление, самое общее, у всех есть. Но подробного такого плана нет.

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов ранее в комментарии редакции не исключал, что немалую роль в запуске процесса паспортизации дорог в городе сыграла прокуратура, поскольку разработка этих документов является требованием закона и ОБЯЗАННОСТЬЮ местного самоуправления, которую мэрия игнорировала много лет. Сегодня эксперт пояснил редакции, что не в курсе, когда и как проходила работа по паспортизации дорог Новосибирска и по какому принципу они включались в перспективный план ремонта на 5 лет.

Ремонт дорог

В горсовете начался разбор полетов дорожного ремонта сезона 2022 года

— Порядок проведения комплексной диагностики с учетом большого количества технических параметров четко регламентирован федеральным законом №257, приказом Минтранса РФ №288 и обязательным ГОСТ №33888. Я не видел контрактов на проведение комплексной диагностики и сомневаюсь, что это может сделать мэрия силами подведомственных организаций. Считаю, что у их сотрудников нет необходимых компетенций, — комментирует Стефанов. — Только на основе комплексной диагностики улично-дорожной сети можно сделать аргументированные выводы о том, какие ремонты необходимы на дорогах. Где нужно провести капитальный ремонт, где реконструкцию, а где достаточно поддерживающих работ. На основе этой информации можно делать долгосрочное планирование. К озвученным мэром планам я отношусь скептически. У нас любят заниматься прожектерством. Та же программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска уже на момент принятия была неактуальна и содержала такую массу противоречий, что я удивлялся — как ее принимали.

Собеседник редакции сказал, что, как координатор дорожной инспекции ОНФ, он хотел бы изучить план пятилетнего дорожного ремонта, который подготовлен в мэрии, и объекты, в него включенные.

 

Ранее редакция сообщала, что у депутатов возникли вопросы к интеграции четвертого платного моста Новосибирска в дорожную систему города. 

Фото из группы Анатолия Локтя «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог паспортизация дорог


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