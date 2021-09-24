«Ростелеком» в Сибири дал старт новому сезону учебных курсов по программе «Азбука интернета»

На вводном занятии слушателям рассказали о всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2021», который «Ростелеком» проводит совместно с Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Вместе с пенсионерами волонтеры пошагово разобрали форму регистрации на сайте и обсудили возможные темы для сочинений. Подать заявку по шести номинациям могут пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать в сети как самостоятельно, так и на компьютерных курсах. Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года.

«Раньше я слышала про конкурс, но не решалась участвовать, потому что не до конца понимала, о чем писать сочинение. Теперь нам подробно объяснили про темы и номинации, и я поняла, что можно просто рассказать историю из жизни, связанную с интернетом. Я умею работать на компьютере: читаю новости, общаюсь в “Одноклассниках”, пользуюсь почтой и госуслугами. Попробую испытать удачу и приму участие в конкурсе», — сказала Людмила Линева, участница вебинара.

Обучающие курсы для людей старшего возраста «Ростелеком» проводит регулярно. В предыдущем семестре пенсионеры научились пользоваться госуслугами и покупать продукты в интернет-магазинах, освоили навыки видеомонтажа и попробовали оформлять выплаты и льготы через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это помогло им правильно соблюдать самоизоляцию во время пандемии коронавируса и лишний раз не выходить из дома.