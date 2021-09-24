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«Ростелеком» в Сибири дал старт новому сезону учебных курсов по программе «Азбука интернета»

  • 24/09/2021, 10:16
«Ростелеком» в Сибири провел первый вебинар в новом цикле курсов для пенсионеров в рамках образовательной программы «Азбука интернета».

Новости компанийНа вводном занятии слушателям рассказали о всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2021», который «Ростелеком» проводит совместно с Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Вместе с пенсионерами волонтеры пошагово разобрали форму регистрации на сайте и обсудили возможные темы для сочинений. Подать заявку по шести номинациям могут пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать в сети как самостоятельно, так и на компьютерных курсах. Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года.

«Раньше я слышала про конкурс, но не решалась участвовать, потому что не до конца понимала, о чем писать сочинение. Теперь нам подробно объяснили про темы и номинации, и я поняла, что можно просто рассказать историю из жизни, связанную с интернетом. Я умею работать на компьютере: читаю новости, общаюсь в “Одноклассниках”, пользуюсь почтой и госуслугами. Попробую испытать удачу и приму участие в конкурсе», — сказала Людмила Линева, участница вебинара.

Обучающие курсы для людей старшего возраста «Ростелеком» проводит регулярно. В предыдущем семестре пенсионеры научились пользоваться госуслугами и покупать продукты в интернет-магазинах, освоили навыки видеомонтажа и попробовали оформлять выплаты и льготы через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это помогло им правильно соблюдать самоизоляцию во время пандемии коронавируса и лишний раз не выходить из дома.

«Курсы на базе “Азбуки интернета” постоянно совершенствуются. Жизнь вносит свои коррективы в учебный план: никто не мог подумать, что в прошлом году пенсионерам столько времени придется находиться дома и открывать для себя возможности виртуального мира самостоятельно или же с помощью волонтеров “Ростелекома”. В этом году проект также обновился и дополнился новыми видеоуроками, которые помогут пользователям прикреплять и скачивать файлы из электронной почты, работать с текстовыми документами или правильно переносить файлы с компьютера», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : Ростелеком ПФР Вебинар Азбука интернета


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