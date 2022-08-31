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Ростех наращивает поставки энергооборудования на месторождения Сибири

  • 31/08/2022, 17:38
Производство энергооборудования
«Дочка» госкорпорации замещает иностранных производителей в сегменте энергетических газотурбинных агрегатов.

Специалисты «ОДК Инжиниринг» (входит в госкорпорацию Ростех) завершили подготовку к запуску шести энергетических агрегатов ГТА-6РМ в Красноярском крае на Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении (ПАО «Востсибнефтегаз»). Три энергетических газотурбинных агрегата ГТА-16 введены в эксплуатацию для нужд ПАО «Газпром нефть» на Новопортовском НГКМ, расположенном на юге полуострова Ямал. Оборудование установлено в рамках строительства электростанций для собственных нужд месторождений. С уходом западных компаний корпорация планирует существенно нарастить присутствие и заместить зарубежных производителей в этом сегменте, сообщила пресс-служба госкорпорации.

—  Преимущество газотурбинного оборудования ОДК перед западными аналогами в том, что агрегаты проходят комплексные испытания на территории производителя в полной заводской готовности. Это позволяет сократить сроки монтажа и запуска в два-три раза, что значительно снижает стоимость строительства объекта в целом. Кроме того, газотурбинные энергетические агрегаты ГТА-6РМ и ГТА-16 более привлекательны по стоимости жизненного цикла, — говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

Как отмечает первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков, многие компании ТЭК, которые ранее ориентировались на зарубежное оборудование, сейчас обратились к российским производителям.

— Доля «Объединенной двигателестроительной корпорации» Ростеха в сегменте энергетических газотурбинных агрегатов составляет сегодня около 30%, и мы видим объективные предпосылки для роста этого присутствия, —отметил Владимир Артяков.

В Ростехе констатируют, что сегодня отмечается повышенный спрос на отечественные газотурбинные агрегаты для решения задач в области энергетики.

— Объединенная двигателестроительная корпорация осуществляет комплексные поставки газотурбинных энергетических агрегатов широкого диапазона мощности от 2,5 до 25 МВт, обслуживает оборудование по контрактам жизненного цикла, осуществляет сервис по техническому состоянию и выполняет капитальные ремонты «под ключ», — сказал генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирский разработчик микросхем нацелился на гражданский рынок. 

Фото пресс-службы ГК Ростех

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Сибирь Россия

Теги : Ростех Производство энергооборудования импортозамещение


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