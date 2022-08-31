Бердчане всё-таки получили соседа в виде исправительного центра для заключённых

Исправительный центр для заключённых всё-таки открылся в Бердске. Об этом со ссылкой на Управление ГУ ФСИН по Новосибирской области сообщает местное издание «Бердск-Онлайн». Более того, по информации ведомства, учреждение на территории города действует уже более месяца. Помощь в размещении заключённых, причём на безвозмездной основе, как следует из документа за подписью заместителя начальника управления полковника внутренней службы Олега Тишечко, оказала частная организация.
— Участок функционирует на базе имущества, принадлежащего ООО «Мебельное объединение РОСТ», — сообщают в управлении. — Указанные помещения переданы ИК-18 ГУ ФСИН на основании договора передачи в безвозмездное пользование. Участок, функционирующий как исправительный центр, рассчитан на 60 человек. В настоящее время на участке содержатся 9 осужденных.
Пока открытым остаётся появление подобного объекта на территории соседнего с Бердском Искитима, против чего с местные жители подготовили петицию.
— Машины УФСИН приезжают на эту территорию, двухъярусные кровати, как говорят зэки, шконки в количестве 40 штук туда привезли, — рассказывал в комментарии Infopro54 один из местных жителей. — Глава администрации Искитима прячется от людей под любыми предлогами.
По результатам очной встречи искитимских активистов с представителями ведомства, решение вопроса создания исправительного центра пока отложили. Его, как сообщается по итогам встречи, предстоит продолжить обсуждать на уровне руководства ГУ ФСИН и ГУ МВД.
Ранее редакция сообщала о создании для осужденных новых рабочих мест
Фото pixabay — Fifaliana-joy
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей