Бердчане всё-таки получили соседа в виде исправительного центра для заключённых

Исправительный центр для заключённых всё-таки открылся в Бердске. Об этом со ссылкой на Управление ГУ ФСИН по Новосибирской области сообщает местное издание «Бердск-Онлайн». Более того, по информации ведомства, учреждение на территории города действует уже более месяца. Помощь в размещении заключённых, причём на безвозмездной основе, как следует из документа за подписью заместителя начальника управления полковника внутренней службы Олега Тишечко, оказала частная организация.

— Участок функционирует на базе имущества, принадлежащего ООО «Мебельное объединение РОСТ», — сообщают в управлении. — Указанные помещения переданы ИК-18 ГУ ФСИН на основании договора передачи в безвозмездное пользование. Участок, функционирующий как исправительный центр, рассчитан на 60 человек. В настоящее время на участке содержатся 9 осужденных.

Напомним, что годом ранее бердчане активно протестовали против соседства с осужденными. На их стороне в официальной переписке с областным руководством ФСИН выступила местная администрация, аргументирующая невозможность нахождения осужденных на территории города отсутствием площадей для строительства исправительного центра, правда, рассчитанного на гораздо большее число обитателей —более 300 человек.

Пока открытым остаётся появление подобного объекта на территории соседнего с Бердском Искитима, против чего с местные жители подготовили петицию.

— Машины УФСИН приезжают на эту территорию, двухъярусные кровати, как говорят зэки, шконки в количестве 40 штук туда привезли, — рассказывал в комментарии Infopro54 один из местных жителей. — Глава администрации Искитима прячется от людей под любыми предлогами.

По результатам очной встречи искитимских активистов с представителями ведомства, решение вопроса создания исправительного центра пока отложили. Его, как сообщается по итогам встречи, предстоит продолжить обсуждать на уровне руководства ГУ ФСИН и ГУ МВД.

Ранее редакция сообщала о создании для осужденных новых рабочих мест